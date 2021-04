Eterna Pellegrini, centrato il pass per Tokyo: "Piango per l'emozione"

NUOTO

La campionessa azzurra ha vinto la gara dei 200 stile libero agli Assoluti di Riccione col tempo di 1'56"69

Federica Pellegrini campionessa eterna. Agli Assoluti di nuoto di Riccione l'azzurra ha vinto la gara dei 200 stile libero con il tempo di 1'56"69, conquistando il pass per i Giochi di Tokyo e centrando la quinta qualificazione a un'Olimpiade in carriera. Alle spalle della Pellegrini si sono piazzate Margherita Panziera e Stefania Pirozzi. "Piango per l'emozione", ha detto Federica dopo la vittoria.

"Scusate per le lacrime ma non sono stati mesi semplici questi ultimi...", ha aggiunto la Divina. "Nuotare questo tempo non è stato facile - ha spiegato la 33enne azzurra -. C'era tanta rabbia ieri per quel decimo che mancava nei 100 e invece il limite per Tokyo è venuto oggi ed è ancora più bello perché è la mia gara". "Sono contenta del tempo, di tutto - ha aggiunto -. Sono in linea con gli altri campionati italiani fatti negli anni scorsi. Adesso si respira molto meglio". "Sono arrivata alla quinta Olimpiade, sono tante e mi viene da piangere un'altra volta", ha concluso Federica.