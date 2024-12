Arena, Mondiali da record: 46 medaglie vinte

I Campionati Mondiali di Nuoto (25m) 2024 si sono conclusi con una storica prestazione: gli atleti sponsorizzati da arena hanno ottenuto risultati impressionanti, battendo record e conquistando i primi posti in una gara che ha visto cadere più record mondiali di qualsiasi altra gara nella storia, mentre il record più vicino è stato quello di 10 anni prima, ai Mondiali di nuoto in vasca corta del 2014 a Doha. Grazie alla tecnologia avanzata e all'innovazione di arena nelle mute da gara, come POWERSKIIN Primo, Cobra Edge, e cuffie da nuoto d'élite, come la 3D Soft e la Aquaforce Wave, il Team arena ha stabilito nuovi parametri di successo, consolidando la posizione del marchio come leader nell'innovazione del nuoto d'élite.