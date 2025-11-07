Tom Brady clona la cagnetta Lua: "Ma non sarà mai come lei"

Il leggendario quarterback della NFL, Tom Brady (48 anni), ha annunciato di aver fatto clonare la sua amata cagnetta, Lua, scomparsa nel 2023. L'ex campione, vincitore di sette Super Bowl, ha presentato il clone, chiamato Junie, affermando: "Amo i miei animali, sono la mia famiglia. E in questo caso la mia famiglia ha avuto una seconda possibilità". L'operazione, che ha prodotto una copia genetica perfetta dell'animale domestico, è stata realizzata dalla Colossal Biosciences, azienda biotecnologica di Dallas. L'azienda detiene la tecnologia derivata dall'esperimento di Dolly, la pecora clonata nel 1996.