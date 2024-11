NFL, i Miami Dolphins cercano di rilanciare la corsa ai play-off contro i Cleveland Browns

Centrare il pass per i play-off di NFL è un traguardo ambizioso per i Miami Dolphins, ma le possibilità non mancano per la squadra di Mike McDaniel. La franchigia della Florida ha davanti a sè un calendario favorevole e, dopo un inizio zoppicante, potrebbe trovare il riscatto in occasione della sfida contro i Cleveland Browns. La sfida, in programma nella notte di venerdì 29 novembre alle ore 2.20 italiane, sarà trasmessa in diretta su Canale 20 con la telecronaca di Federico Mastria e Gabriele Cattaneo oltre al commento tecnico di Alessandro Trabattoni. Un'occasione per capire se i Dolphins di capire se potranno celebrare il Giorno del Ringraziamento con un tacchino ben farcito e pieno di speranze per il futuro oppure se rappresenterà la pietra tombale per la corsa al Super Bowl.