Super Bowl, come ci si qualifica alla sfida decisiva? La regular season e gli intrecci dei play-off

A quel punto si compone il tabellone che vede le squadre suddivise sulle due Conference sfidandosi nei tre Round in programma: Wild Card, Divisional e Championship. Alla prima sfida non prendono parte le vincenti delle due Conference, mentre le restanti si sfidano specularmente nelle tre sfide in programma per ogni Conference: la franchigia col secondo miglior record della Conference (#2) affronta quello col peggiore (#7), la #3 contro la #6, la #4 contro la #5.