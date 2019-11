Nfl: i Saints battono i Falcons e si assicurano i playoff, vincono Buffalo e Chicago

NFL

Per il secondo Giorno del Ringraziamento consecutivo, i New Orleans Saints battono gli Atlanta Falcons: finisce 26-18 per la squadra della Louisiana, che si assicura così il primato nella NFC South (il terzo di fila) e l'accesso ai playoff. Grande protagonista Taysom Hill, autore di due touchdown, sugli scudi anche la difesa, che mette insieme nove sack. Nelle altre partite, Buffalo passa a Dallas 26-15, Chicago vince 24-20 contro Detroit. Nfl, per i Saints un Ringraziamento da playoff

È il giorno dedicato alla famiglia, al tacchino ripieno e al football, negli Stati Uniti. È il Giorno del Ringraziamento. Ma a fare festa sono i New Orleans Saints, che battono per il secondo Thanksgiving day consecutivo i Falcons: Atlanta è priva del ricevitore Julio Jones (infortunato alla spalla destra) e dunque le possibilità di ripetere lo sgambetto di tre partite fa alla squadra della Louisiana sono prossime allo zero. New Orleans vince agilmente, mettendo in discesa il match sin dalle battute iniziali: nel primo tempo è decisivo Taysom Hill, che blocca un punt e mette a segno due touchdown: il primo dalla posizione di ricevitore, il secondo da quarterback. Nel secondo tempo è la linea difensiva dei Saints a fare la differenza: Matt Ryan è costretto a tre palle perse, per due intercetti e un fumble, mentre sono ben nove i sack. New Orleans vince così la NFC South per il terzo anno di fila e accede ai playoff.

Nelle altre sfide, Buffalo supera Dallas per 26-15 recuperando dallo 0-7 e infilando un parziale di 26-0 con un grande Josh Allen: i Bills salgono a 9-3 in stagione. Chicago, infine, vince 24-20 contro Detroit ed elimina i Lions dalla corsa playoff. I Bears, invece, possono ancora credere alla post-season. Decide Mitchell Trubisky nel finale, con un passaggio da 33 yds per Anthony Miller e un lancio in end zone per David Montgomery.

La stagione sta entrando nel vivo, le fasi ad eliminazione sono sempre più vicine fino ad arrivare al grande show del Super Bowl: il 54° appuntamento con la finale di NFL sarà tutto da seguire su Mediaset, appuntamento al 2 febbraio.