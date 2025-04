Natale con i tuoi, Pasqua... con lo sport: ce n'è per tutti i gusti

Per quest'anno cambiamo il proverbio: Natale con i tuoi, Pasqua... con lo sport. Calcio, basket, ciclismo, Formula 1 e volley, ce n'è per tutti i gusti. Gradito ritorno, la Serie A dopo 47 anni in campo a Pasqua. L'ultima volta era successo nel 1978 - tolti due recuperi eccezionali nel 2004 e 2009.