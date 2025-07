Moro, Kammerlander e Wielicki: team di vetta al campo base DF Sport Specialist

“È stata una serata davvero indimenticabile. Ringrazio di cuore gli straordinari alpinisti presenti - Kammerlander, Moro e Wielicki - per aver condiviso con noi emozioni, storie e visioni che resteranno impresse nella memoria di tutti. Un ringraziamento speciale va anche al pubblico che ha partecipato con entusiasmo e rispetto, a tutto il team di DF Sport Specialist per l’instancabile impegno, e ai fornitori che, in tempi strettissimi, hanno lavorato con passione per rendere possibile un evento di questa portata. È stato un momento unico, che dimostra ancora una volta quanto la montagna sappia unire e ispirare profondamente. L’assenza di Reinhold Messner ci ha certamente rattristato e a lui va il nostro affettuoso saluto e un sincero ringraziamento per tutto ciò che rappresenta. Speriamo davvero di poterlo avere presto con noi in un’occasione futura”. (Sergio Longoni)