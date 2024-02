Mondiali Pallanuoto: Setterosa ko con l'Olanda, per Parigi sfida al Canada

© twitter Si fa sempre più complicata la corsa del Setterosa per il pass ai Giochi olimpici. La nazionale azzurra è stata sconfitta dall'Olanda 10-5 nella sfida valida per il quinto posto ai Mondiali di Doha. Resta l'ultimo atto possibile, lo scontro con il Canada per il settimo posto, chance finale per poter conquistare la qualificazione ai Giochi. Appuntamento venerdì alle 8 ora italiana.

Decisivo il break di 6-0 tra primo e secondo tempo dopo la rete di Giustini. Triplette della mancina Van Der Kraats e Rogge che sfruttano bene le opportunità in più concesse. Per il Setterosa attacco inceppato con solo il 17% delle occasioni create e una difesa che funziona solo nella seconda meta' di gara. L'Italia ha già battuto il Canada in questo mondiale (12-8) nella fase a gironi. "L'obiettivo olimpico è ancora in piedi. Dobbiamo fare questo sforzo finale perché dobbiamo andare alla ricerca della migliore prestazione. Ora dobbiamo recuperare le energie fisiche, ma soprattutto mentali. Avere un poco più fiducia in noi stessi perché forse è quello ci sta mancando in questo mondiale - ha dichiarato il ct Silipo - In difesa all'inizio eravamo un poco troppo larghe, le seguivamo troppo nel perimetro e si aprivano questi spazi per far arrivare facilmente la palla al centro. Sull'uomo in più loro sono state micidiali all'inizio, poi abbiamo corretto un poco le posizioni. È andata un poco meglio nella seconda parte della gara. Mi è piaciuta per certi versi la prestazione soprattutto nella parte centrale della difesa. Abbiamo un po' di difficoltà nell'affrontare difese così aggressive soprattutto nell'elevazione. Non riusciamo a trovare il buco tra le braccia: quello si cerca con la lucidità, con la testa e non cercando sempre e solo il tiro di potenza. Un altro match per i Giochi Olimpici? Ce lo dobbiamo meritare, è quello per cui stiamo lavorando da due anni a questa parte. Ci auguravamo di prenderlo prima questo pass, perché questa è la quinta volta che ci siamo giocati questa chanche per prenderlo. Questa volta non ci deve sfuggire, pero' dobbiamo fare veramente quadrato, dobbiamo fare un'ottima prestazione. Sono convinto che la squadra reagirà".

"Ci abbiamo provato a stare dietro all'Olanda, ma loro hanno dimostrato di essere più ciniche di noi. Negli ultimi anni abbiamo compiuto un salto in avanti importante dal punto di vista tecnico, ma per arrivare al loro livello dobbiamo ancora lavorare - ha spiegato Galardi - Ben venga che abbiamo la sesta partita per prenderci il pass olimpico. Il Canada lo abbiamo già battuto, ma sarà una partita diversa. Una partita all'ultimo sangue. Se giochiamo in attacco in maniera pulita ce la faremo". Per Viacava "con il Canada ci giocheremo tutto. Dobbiamo voltare immediatamente pagina. E' la partita e dobbiamo disputarla da gruppo, da squadra. Dobbiamo tornare ad essere quel fuoco che siamo stati negli ultimi tornei. Oggi abbiamo pagato l'inizio, il passivo da rimontare. Col Canada non possiamo sbagliare approccio. Ci vorrà cuore e abbiamo una stellina in cielo, la nostra Barbara, che ci sarà una spinta in più".