Milano-Cortina 2026, il Consiglio dei Ministri approva la legge olimpica

Il decreto legge per le misure per l’organizzazione e lo svolgimento dei Giochi invernali Milano-Cortina del 2026 e delle Paralimpiadi è stato approvato in serata dal Consiglio dei Ministri. La cosiddetta legge olimpica è formata da 19 articoli (compresi anche quelli per le ATP Finals di tennis a Torino dal 2021 al 2025) e fissa i quattro organismi per la governance delle Olimpiadi invernali previste tra sei anni.