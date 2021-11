Mike Tyson: "Sono 'morto' fumando il veleno del rospo: mi ha migliorato"

IRON MIKE

L'ex pugile racconta: "Quattro anni fa l'ho provato per sfida, ora mi ha reso più creativo e mi aiuta a concentrarmi"

Mike Tyson racconta di sentirsi meglio da qualche tempo: "Sono più creativo, riesco a concentrarmi, sono più presente come uomo d'affari e imprenditore". Il merito? Aver fumato il veleno del 'Bufo alvarius', anfibio del Messico noto anche come il rospo del deserto di Sonora (tra Stati Uniti sud-occidentali e Messico settentrionale), luogo dove vive. "L'ho provato quattro anni fa per sfida e sono come 'morto' durante il mio primo viaggio" le parole dell'ex pugile al New York Post. Getty Images

"Il rospo mi ha insegnato che non sarò qui per sempre, tutti abbiamo una data di scadenza. A quei tempi ero un relitto, il mio avversario più duro ero proprio io e avevo una bassa autostima. Il rospo ti spoglia dell'ego, ti aiuta a raggiungere il massimo potenziale. La gente vede come sono cambiato da allora" dice Iron Mike.

Il 55enne racconta di aver fumato sinora il veleno del rospo ben 53 volte, ed è capitato di averlo fatto anche tre volte nello stesso giorno. Dalla prima volta ha perso 45 kg in tre mesi, ha ripreso a fare boxe e si è rimesso in contatto con la sua famiglia. Ora ha un intero allevamento di anfibi nel suo ranch a Desert Hot Springs, nel sud della California.