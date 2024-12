Collari d'Oro, Giorgia Meloni celebra lo sport italiano: "2024 anno indimenticabile per il nostro movimento"

La premier ha voluto celebrare l'ottimo momento del movimento azzurro che ha dimostrato tutto il proprio potenziale in occasione delle Olimpiadi Estive di Parigi 2024: "ll primo pensiero va alle 40 medaglie delle Olimpiadi Parigi, in cui l'Italia si è confermata tra le prime dieci Nazioni al mondo. Piazzamenti raggiunti con onore, confermando la solidità e i valori degli azzurri, che hanno creato i presupposti anche per i 71 podi degli atleti paralimpici. Quella di Parigi è stata l'edizione più fruttuosa per il nostro tricolore. Meritano di essere celebrati anche i risultati ottenuti nelle altre discipline, primo su tutti il tennis - ha spiegato Meloni -. Gli Azzurri ci hanno emozionato e fatto battere il cuore portando il tricolore sulla vetta del mondo, sono momenti che uniscono. Il successo dello sport italiano è reso possibile anche grazie al contributo di allenatori, federazioni, enti di promozione e famiglie. Lo sport vive e prospera grazie al contributo di ogni sua componente. Riconoscere in Costituzione il valore educativo, sociale e di promozione del benessere psicofisico dello sport in tutte le sue forma è stato un passaggio fondamentale".