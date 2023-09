McFIT sbarca a Como: è il quarantesimo centro in Italia

IN PALESTRA

La struttura di 2000 mq. si trova all’interno dell’ex area industriale della Ticosa

© McFIT McFIT non si ferma e raggiunge il prestigioso traguardo delle 40 palestre attive in tutta Italia. La nuova struttura aprirà a Como, in via F.D. Roosevelt 2/A, domani 29 settembre, mentre oggi c’è stato l’evento di inaugurazione, riservato alla stampa, che ha visto la presenza del Sindaco di Como Alessandro Rapinese e dei due A.D. di RSG Group Italia Samuele Frosio e Vito Scavo.

Anche per il centro fitness comasco McFIT ha rispettato quelle che sono le linee guida applicate in tutte le proprie palestre: centri hi-tech dal design avanguardistico, valorizzazione architettonica che rispetti il luogo che le ospita e grande attenzione alla sostenibilità.



La nuova palestra di Como si sviluppa su una superficie di 2000 mq., ottenuta dalla parziale riqualificazione dell’ex area industriale della Ticosa, testimonianza della grandezza del comparto serico lariano. L’obiettivo è farne un luogo non solo destinato al fitness, ma che diventi anche un punto d’incontro per la città, dove conoscere nuove persone e generare nuove idee.

L’aspetto della sostenibilità è centrale nella progettazione dei centri McFIT e infatti anche quello lariano sarà Zero Energy, con un sistema di monitoraggio dei consumi che limiterà al massimo l’emissione di Co2 nell’atmosfera.



McFIT si inserirà con entusiasmo nel tessuto sociale di Como, creando nuovi posti di lavoro, ma anche consentendo a tutti i comaschi di provare gratuitamente i servizi offerti per ben 6 giorni, da venerdì 29 settembre a mercoledì 4 ottobre, senza limiti e vincoli di abbonamento.



Come nelle altre palestre McFIT gli abbonati troveranno attrezzature all’avanguardia in numero quadruplo rispetto ad una palestra standard, che consentono di potersi allenare senza lunghe attese. L’abbonamento annuale standard costerà 39,90 euro al mese.

“Questa struttura di 2000 mq. sarà un punto di riferimento importantissimo per la città da domani e per molti anni a venire. Vogliamo rendere il fitness accessibile al maggior numero di persone e offriamo l'opportunità a tutti i comaschi di provare gratuitamente e senza vincoli di abbonamento i nostri servizi per 6 giorni: dal 29 settembre, giorno di apertura ufficiale al pubblico, fino a mercoledì 4 ottobre” ha dichiarato l’Amministratore Delegato di RSG Group Italia Vito Scavo.



“Entrando nel nostro nuovo centro fitness la prima cosa che colpisce è il senso dello spazio, irradiato dai grandi lucernari della copertura, caratterizzanti uno degli opifici fra i più evocativi dell’industria serica comasca. L’intervento di recupero si colloca all’interno dell’area ex Ticosa e costituisce una sfida di grande interesse e importanza per lo sviluppo della città di Como, con ricadute sia di carattere economico che sociale” ha aggiunto l’Amministratore Delegato di RSG Group Italia Samuele Frosio.