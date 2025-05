Karate, Europei: azzurra D'Onofrio oro nel kata

L'azzurra Terryana D'Onofrio è campionessa d'Europa nel kata individuale femminile. L'azzurra ha vinto l'oro ai campionati continentali in corso a Yerevan, battendo in finale la francese Helvetia Taily con un punteggio di 42.10 a 41.60. Dopo tre podi continentali consecutivi, la lucana si è presa la vetta d'Europa, coronando un lungo percorso di crescita. Nella passata edizione, D'Onofrio aveva chiuso con l'argento, battuta in finale dalla turca Bozar nonostante il punteggio di perfetta parità. Oltre ad essere pluricampionessa italiana, l'azzurra è punto di riferimento per la squadra nazionale di kata femminile. "Non è stato facile riconquistare una finale europea, anche quest'anno con sorteggi molto difficili - ha commentato -. L'anno scorso mi è rimasto l'amaro in bocca, ma ho continuato a lavorare. Ce l'ho messa tutta per questo titolo!". Per l'Italia ci sono state altre tre medaglie: l'argento di Erminia Perfetto nei -50 kg e i bronzi per Alessio Ghinami nel kata maschile e di Matteo Avanzini nei +84 kg. Nella stessa giornata è arrivato anche il secondo oro azzurro, firmato da Mattia Allesina nel parakarate (categoria K22), con poi i bronzi di Patrick Buwalda parakarate K22, Federica Yakymashko, parakarate K21 e Pietro Merlo, parakarate carrozzina.