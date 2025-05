Taekwondo, Mondiali cadetti: doppio argento per Italia a Fujairah

Partenza sprint per l'Italia ai Campionati Mondiali Cadetti di taekwondo, in corso a Fujairah, negli Emirati Arabi Uniti. Nella giornata inaugurale della rassegna iridata sono arrivati due argenti grazie alle prestazioni di Malak El Koudri nella categoria -44 kg e Azzurra D'Alessandro nella -29 kg. Le due azzurre, protagoniste di un percorso impeccabile fino alla finale, si sono arrese soltanto all'ultimo atto del torneo, conquistando comunque il secondo gradino del podio e rilanciando l'Italia tra le protagoniste del panorama internazionale giovanile. El Koudri ha raggiunto la finale dopo una lunga serie di vittorie e ha lottato fino all'ultimo contro l'ucraina Karyna Dovzhanyn, cedendo soltanto di misura con i parziali di 10-14 e 7-8. "Sono soddisfatta della gara, anche se forse avrei potuto fare qualcosa in più - ha commentato - Sei incontri e il titolo di vicecampionessa del mondo non sono risultati facili da conquistare. Dedico questa medaglia alla squadra, alla mia famiglia e al mio maestro". Percorso brillante anche per D'Alessandro, che ha conquistato l'accesso alla finale con prestazioni convincenti. Nella sfida per l'oro ha affrontato la coreana Yoon Ju Oh, perdendo il primo round 4-6 e il secondo 4-11, chiudendo 0-2. "Sono molto contenta di questo risultato - ha dichiarato -. Ho affrontato cinque duri incontri: volevo vincere, ma sono comunque soddisfatta per questo argento mondiale. Lo dedico a mia nonna e alla mia famiglia".