Nuoto: Frigo vince i 100 sl al Grand Prix Città di Napoli

Manuel Frigo concede il bis: come ai recenti campionati italiani, la medaglia di bronzo olimpica di Parigi nella staffetta 4 X 100 vince i 100 stile libero anche al Grand Prix Città di Napoli-trofeo Vecchio Amaro del Capo, la rassegna natatoria in programma fino a domani alla piscina Scandone di Napoli. Frigo è l'unico in grado di scendere sotto i 50" nella finale regina dell'ottava edizione della kermesse promossa dalla società Eventualmente eventi & comunicazione di Luciano Cotena (direzione tecnica affidata a Francesco Vespe): l'atleta delle Fiamme Oro fa segnare un perentorio 49.34, facendo meglio dell'atleta delle Fiamme Gialle Alessandro Bori (50.54) e di un altro nuotatore delle Fiamme Oro, Giovanni Carraro (50.59). La gara dei 100 sl uomini è stata preceduta da un'altra finale attesa, quella delle donne, dove la sfida si è praticamente risolta al tocco, facendo esplodere la piscina Scandone: a vincere è stata infatti l'atleta della Napoli Nuoto Viola Scotto Di Carlo (anche lei protagonista agli ultimi giochi a cinque cerchi in terra francese), che ha chiuso in 55.63. A completare il podio dei 100 sl del Grand Prix Città di Napoli Matilde Biagiotti (Fiamme Oro, 55.75) e Sofia Morini (centro sportivo Esercito, 55.77). Molto attese anche le due finali dei 100 dorso: tra le donne a primeggiare è stata Martina Biasoli (Centro Nuoto Torino) che ha chiuso in 1.02.88, davanti a Chiara Lamanna (Circolo Canottieri Aniene, 1.03.18) e Rachele Romanazzi (Sport and Events, 1.03.34); tra gli uomini primo è stato Daniele Del Signore (Fiamme Gialle) con il crono di 56.01, che ha preceduto Alessandro Miressi (atleta delle Fiamme Oro domani atteso nei 50 sl, tempo 56.65) e Filippo Mazzieri (Nandi Ars Loreto, 57.44).