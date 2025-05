Mattarella al Cpo del Coni: "Dallo sport prestigio per l'Italia e messaggi da raccogliere"

MALAGÒ: "AL CPO ONESTI LE MURA TRASUDANO DI STORIA"

"Signor Presidente, grazie. Abbiamo cercato di renderla protagonista insieme a noi di questo meraviglioso luogo". Così il presidente del Coni, Giovanni Malagò, intervenendo all'evento organizzato al Centro di preparazione olimpica 'Giulio Onesti' di Roma, rivolto al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. "Ringrazio anche - devo essere sincero - la politica perché in un certo momento non era chiaro che cosa dovesse succedere dal punto di vista patrimoniale per i Centri di preparazione olimpica", non solo questo. "Queste mura - ha aggiunto Malagò - trasudano di storia. Giulio Onesti ebbe la lungimirante idea di realizzare" il Centro all'Acqua Acetosa, con "una finalità di prospettiva. È in un contesto ideale e tutto il mondo ce lo invidia". "Noi a questo luogo ci teniamo moltissimo. Io sarei felice che tutti i luoghi pubblici avessero questo tipo di attenzione. Non è solo un impegno di costi, da questo punto di vista facciamo molta attenzione e sacrifici, è un fatto di amore. Qualcuno cerca di raccontarlo in modo diverso, ma il Coni è anche questo", ha sottolineato il numero uno del Comitato olimpico nazionale italiano, rimarcando che l'Istituto di medicina e scienza dello sport è un "fiore all'occhiello non solo del Coni, dello sport ma per tutto il Paese".