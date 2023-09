Luxury Padel Open, quarta tappa ai fratelli Dip Nazar

PADEL

Nel torneo Vip Am sconfitta in finale per German Denis e Junior Cally

© ufficio-stampa Sono state moltissime le personalità del mondo sportivo e non solo che hanno campi blu dell’Eolo Sport City, centro sportivo di Busto Arsizio in quelli che sono stati giorni di unione, musica, sfide e divertimento per la quarta tappa del circuito Luxury Padel Open. Anche gli sponsor sempre presenti fra cui Betadine, sponsor ufficiale della manifestazione. Un brand che rappresenta un punto di riferimento per le famiglie abbinando perfettamente i valori dello sport e uno stile di vita salutare.

L’aggiunta poi di un partner nuovo in questa quarta tappa Aeras Aviation, una realtà specializzata nell’approvvigionamento di materiali per compagnie aeree, fondata nel 2017 con sede a Dubai, negli Emirati Arabi Uniti, negli Stati Uniti e in Turchia.

Domenica 17 settembre la finale maschile ha visto sfidarsi la coppia composta da Sanchez e Marco Fogliata contro i fratelli Juan Pablo e Federico Dip Nazar che hanno portato a casa la vittoria. Combattuta anche la finale femminile che ha visto scendere sul campo le coppie composte da Chiara Giaquinta e Clarissa Aima contro le vincitrici Francesca Campignotto e Mary Montesi.

Aggregazione, è la parola d’ordine scelta dagli ideatori Genny Di Napoli e Davide Bettolini con l’obiettivo, ormai raggiunto, di costruire una grande comunità. Non è mancata l’attenzione alla beneficienza a favore della fondazione Pupi che si occupa della prevenzione integrale di bambini e adolescenti.

Lunedì 18 settembre la Vip Am, che ha visto, ancora una volta, una grandissima affluenza e partecipazione. Tanti i volti noti dello spettacolo, comici e giornalisti. Al termine di una giornata di fine estate ricca di fair play a vincere la finale sono stati Riccardo e Alessandro Maspero (vincitori di giornata e già vincitori dell’edizione precedente) contro la coppia formata dal cantante Junior Cally e l’ex calciatore German Denis.

© ufficio-stampa

Su tutti i canali social di Luxury Padel Open sono disponibili le interviste e le testimonianze realizzata dalla giornalista Eleonora Rossi. Non potete mancare al prossimo appuntamento per la quinta tappa allo Sporting Village di Paderno dal 21 al 23 ottobre!