Lo sport fa gli auguri all'Esercito: "Siamo orgogliosi di voi"

18/12/2018

Alex Zanardi, Giorgio Chiellini (Juventus), Francesca Piccinini (Igor Novara), Danilo Gallinari (Los Angeles Clippers) e Miriam Sylla (Imoco) uniti per fare gli auguri di buone feste all'Esercito Italiano impegnato nelle missioni internazionali. Questo il videomessaggio inviato alle forze italiane sparse nel mondo in vista di Natale e dell'anno nuovo: "Grazie per ciò che fate, siamo orgogliosi di voi".