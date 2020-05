L'ippica protesta in tutta Italia: "Riaprite le corse"

DA MILANO A NAPOLI

Il mondo dell'ippica è sceso in piazza in tutta Italia, da Milano a Napoli, per dare voce a un movimento messo allo stremo dalla crisi per il coronavirus. In tempo di lockdown ovviamente gli operatori hanno continuato ad accudire i cavalli per sfamarli, curarli e tenerli in condizione: una serie di spese a cui non sono più seguite entrate, neanche ora visto che la Fase 2 non ha portato allo sblocco delle corse.

Ed è proprio questa la richiesta dell'ippica: "Il Governo non ci ha ancora comunicato una data di ripartenza delle corse, neanche a porte chiuse. Protestiamo contro questa presa in giro che rischia di far chiudere il settore. Vogliamo ripartire nel rispetto della sicurezza: oltretutto le corse ippiche si svolgono all'aperto e quindi con meno probabilità di contagio".

La beffa è che il Ministero Delle Politiche Agricole Alimentari E Forestali ha trasmesso agli ippodromi il protocollo per le linee guida per la ripresa delle corse a porte chiuse ma nessuno ha ancora dato il via libera alla riapertura. Cosa che, per esempio, è già avvenuta in Germania e, anche se parzialmente, pure in Francia.

Il ministro Bellanova (l'ippica è ancora nel limbo tra il mondo sportivo e quello agricolo) recentemente si è rivolto al premier Conte perché un ulteriore ritardo "produrrà un ulteriore danno economico per il mondo allevatoriale". L'ippica spera che l'appello venga colto al volo.