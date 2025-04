Leonardo Tano, ostacolista e figlio di Rocco Siffredi: "Operato d'urgenza al cuore"

Non è un momento facile per Leonardo, che deve interrompere a lungo l'attività fisica per poter recuperare le forze: "Ora mi aspetta una lunga terapia e, forse la parte più difficile per me, un periodo di stop completo dall’attività fisica". Il giovane ha concluso ringraziando tutto lo staff medico che si è preso cura di lui in modo tempestivo: "Voglio ringraziare con tutto il cuore l'ospedale Sacco, la dottoressa che mi segue, il cardiochirurgo, e tutte le persone che mi sono state accanto, in particolare la mia famiglia e il mio angioletto che non mi ha lasciato mai solo".