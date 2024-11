La verità della Carini: "Tante falsità su di me, non rinnego nulla. Tradita dalle mie compagne"

Le immagini di Angela Carini a terra, in lacrime, a pochi secondi dal via dalla sfida con Imane Khelif hanno fatto il giro del mondo scatenando polemiche furibonde. "Non me la sono più sentita di combattere dopo il primo minuto. Ho iniziato a sentire un dolore forte al naso. Non è da me arrendermi, ma proprio perché non ci riuscivo ho detto basta e messo fine al match" aveva spiegato la pugile napoletana dopo aver sfidato l'algerina, la cui ammissione ai Giochi Olimpici era stato contestata a causa del suo iperandrogenismo, ossia l'eccessiva produzione di ormoni maschili.