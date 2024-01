Kickboxing, trovata morta in casa l'ex campionessa mondiale Miriam Francesca Vivarini

© instagram

È stata campionessa del mondo (e vice campionessa europea di K1 nel 2014) di kickboxing e la grinta che ha messo sul ring rimarrà nel ricordo di tutti quelli che la conoscevano così come la sua gentilezza fuori dal quadrato. Il mondo dello sport iange per la scomparsa a soli 37 anni di Miriam Francesca Vivarini, trovata morta in casa nei giorni scorsi. La salma è rimasta per alcuni giorni a disposizione della magistratura che ha indagato sulle cause del decesso, poi sabato mattina nella cattedrale di San Cetteo a Pescara si sono celebrati i funerali.