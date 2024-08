Khelif, nuovo look fuori dal ring: "Per vincere la medaglia non aveva tempo da perdere"

"Per ottenere la sua medaglia non aveva tempo da perdere nei saloni di bellezza o nello shopping". Ora che ha messo al collo la medaglia d'oro conquistata nella categoria 66 Kg ai Giochi di Parigi, la pugile algerina intersex Imane Khelif, al centro di accuse e di polemiche di gender che l'hanno travolta durante le Olimpiadi, può pensare a curare il suo look, come dimostrato in un video pubblicato su Instagram. È girato in un salone di bellezza di Algeri: Khelif prima indossa i guantoni da boxe poi, nel frame successivo, appare truccata e fresca di parrucchiere con indosso un abito a fiori, gli orecchini e la medaglia. "Per me è una star", ha commentato il proprietario del salone.