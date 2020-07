Juri Ragnoli e il suo doppio "everesting" con la mountain bike: impresa sfiorata!

SFIDA IN MOUNTAIN BIKE

“Faticare è il modo più facile per allargare la propria zona di comfort. Faticare come mai si è fatto prima è il miglior modo per spostare il limite.” Con questo pensiero in testa, il primo fine settimana di luglio Juri Ragnoli è partito per realizzare un sogno chiamato Mountain X . Un tentativo di doppio “everesting”, come viene definita un'attività in cui un atleta sale e scende più volte da una determinata altura, allo scopo di coprire un dislivello corrispondente all’altezza dell’Everest (8848 metri).

Teatro dell’impresa di Ragnoli il Monte Guglielmo, chiamato da tutti gli appassionati Gölem. Partenza da Cislano (provincia di Brescia) ed arrivo in cima, a quota 1944. Un percorso di pura mountain bike da percorrere per ben 14 volte in sole 24 ore. Un dislivello positivo di 17.770 metri (all'incirca due volte l’Everest, appunto) per uno sviluppo di circa 315 chilometri. Un sogno accarezzato per mesi e svanito a causa di problemi gastrici. Ragnoli ha pedalato senza sosta giorno e notte, combattendo contro caldo e fatica. Aggrappato al manubrio ha cercato di tenere a bada le crisi, giungendo al termine delle sue fatiche nella mattinata di domenica 5 luglio, dopo aver realizzato ben dieci salite. Il suo orologio ha registrato 12.738 metri di dislivello positivo e 232 chilometri di sviluppo.

Queste alla fine le parole del capitano dello Scott Racing Team:

“Ho sofferto molto a partire dalla serata di sabato. Lo sbalzo termico tra il punto di partenza e la vetta non ha dato scampo al mio stomaco e purtroppo mi sono dovuto fermare per riprendermi. Ho speso molto in questi due mesi e mi sono allenato duramente per tentare quest’impresa. Oggi ho fatto un passo in avanti spostando il mio limite. Mountain X si chiude in modo positivo con dieci salite che ricorderò per sempre. Sono molto contento del risultato.”