Il triste video del rugbysta: "Mi ritiro, il cancro è tornato ed è terminale"

04 Apr 2026 - 17:20
© instagram

© instagram

"Il mio cancro si è diffuso ed è diventato terminale, quindi purtroppo non giocherò più". Così Cameron Suafoa, volto noto del rugby neozelandese, ha aggiornato i sui fan sui social: la malattia è tornata e dovrà quindi abbandonare il suo sport. Appena 27enne, il Suafoa si era già operato nel  2023 per la rimuovere il tumore maligno (un raro sarcoma). Successivamente era stato sottoposto a un ciclo di radioterapia per poi tornare in campo nel 2024 con i Blues, squadra di Auckland.

Adesso il ritorno della malattia a poche settimane dal matrimonio: "Inizierò la chemioterapia nei prossimi giorni - ha detto il classe 1998 in un lungo video in cui ha ripercorso tutta la malattia -. Ho amato ogni singolo minuto nel rugby: ambiente e unione, tutto quanto di questa società. Ho giocato le prime cinque partite della stagione, poi purtroppo ho dovuto subire una seconda operazione. È stata molto più importante di quanto mi aspettassi. Sono stato un po' ingenuo sul tempo di recupero, volevo rientrare troppo in fretta. Mi hanno rimosso il tumore insieme a tre costole, hanno dovuto limare le vertebre spinali e poi mi hanno fuso la colonna. ro molto testardo durante la riabilitazione. Il rugby è stato tutto per me. Mi mancherà tantissimo".  

Ultimi video

01:28
Da Sinner ai doppi

Da Sinner ai doppi

02:09:32
Finale CEV Challenge Cup: Powervolley Milano-Lindemans Aalst

Finale CEV Challenge Cup: Powervolley Milano-Lindemans Aalst

06:57
La Powervolley Milano vince la Challenge Cup: la cerimonia della premiazione

La Powervolley Milano vince la Challenge Cup: la cerimonia della premiazione

04:01
CEV Challenge Cup, al Lindemans Aalst la medaglia d'argento

CEV Challenge Cup, al Lindemans Aalst la medaglia d'argento

01:12
CEV Challenge Cup, Reggers riceve il titolo di MVP

CEV Challenge Cup, Reggers riceve il titolo di MVP

01:07
Reggers regala la Challenge Cup alla Powervolley Milano

Reggers regala la Challenge Cup alla Powervolley Milano

00:29
DICH LECLERC SU NAZIONALE 1/4 DICH

Leclerc: "Italia? Spero si riprendano ma non ho dubbi"

01:49
Non solo Inter e Milan

Powervolley per la storia

01:47
Il volley è su Mediaset

Il volley è su Mediaset

02:02
Kogasso ora è italiano

Kogasso ora è italiano

01:49
Pallavolo, fasi finali

Pallavolo, fasi finali

01:29
Jannik double sunshine

Double Sunshine per Sinner

00:18
MCH SINNER FESTA VAGNOZZI E CAHILL MCH

Festa con agguato per Sinner. Lo scherzo di Vagnozzi e Cahill

02:25
Fratelli d'Italia

Fratelli d'Italia

00:28
MCH HOLE-IN-ONE GOLF PHOENIX MCH

Il sogno di ogni golfista: hole-in-one

01:28
Da Sinner ai doppi

Da Sinner ai doppi

I più visti di Altri Sport

Le Miss dei cavalli colorano l'Ippodromo di Padova

Addio a Chuck Norris, l'uomo che faceva impazzire i social con i suoi meme

Il volley è su Mediaset

Il volley è su Mediaset

Reggers regala la Challenge Cup alla Powervolley Milano

Reggers regala la Challenge Cup alla Powervolley Milano

Spettacolo a Roma nel weekend del Pix Padel Italy X-perience

Per Scardina "encefalogramma ottimo", a giorni atteso il risveglio

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
20:52
Fiandre, Pogacar e Evenepoel rischiano una multa per... un semaforo rosso
19:37
Atp Montecarlo, Arnaldi ripescato come lucky loser. Sfiderà Garin
18:33
Sinner: "Scambierei un mio titolo per la qualificazione dell'Italia ai Mondiali"
17:21
Tennis, Montecarlo: Arnaldi manca la qualificazione
15:18
Sinner in imbarazzo per la patente della moto: bocciato tre volte!