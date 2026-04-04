Il triste video del rugbysta: "Mi ritiro, il cancro è tornato ed è terminale"

Adesso il ritorno della malattia a poche settimane dal matrimonio: "Inizierò la chemioterapia nei prossimi giorni - ha detto il classe 1998 in un lungo video in cui ha ripercorso tutta la malattia -. Ho amato ogni singolo minuto nel rugby: ambiente e unione, tutto quanto di questa società. Ho giocato le prime cinque partite della stagione, poi purtroppo ho dovuto subire una seconda operazione. È stata molto più importante di quanto mi aspettassi. Sono stato un po' ingenuo sul tempo di recupero, volevo rientrare troppo in fretta. Mi hanno rimosso il tumore insieme a tre costole, hanno dovuto limare le vertebre spinali e poi mi hanno fuso la colonna. ro molto testardo durante la riabilitazione. Il rugby è stato tutto per me. Mi mancherà tantissimo".