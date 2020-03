Il coronavirus ferma lo sport: la giornata

CORONAVIRUS E SPORT

I primi casi di positività al coronavirus, nei giocatori delle squadre dei top campionati europei e non solo hanno portato al rinvio di Champions ed Europa League e dei vari campionati, oltre che dei campionati europei di calcio e di quasi tutte le competizioni dello sport. Ecco l e notizie di giornata da tutto il mondo.

22:12 SPADAFORA: "SERIE A? NON DAREI PER CERTA LA RIPRESA IL 3/5"

"La data del 3 maggio per la ripresa del campionato di calcio è quella che speriamo, ma non la darei per certa. È ancora un auspicio e non una certezza, perché la situazione cambia ed evolve la situazione anche a livello sanitario". Lo ha detto il ministro dello Sport, Vincenzo Spadafora, ai microfoni dello speciale Tg3 sull'emergenza Coronavirus. "Sarebbe comunque difficile immaginare per il 3 maggio le porte aperte negli stadi", ha aggiunto. Poi sulle Olimpiadi: "Non sappiamo se si faranno, ma speriamo di sì".

21:31 LOEW: "NIENTE SARA' PIU' COME PRIMA"

"Niente sara' piu' come prima. Il mondo ha vissuto un esaurimento collettivo; la terra sembra prendere le difese nei riguardi delle persone e delle loro azioni". E' uno dei passaggi, come riporta Kicker.de, della conferenza stampa del ct della Nazionale tedesca, Joachim Loew, che ha affrontato il tema del coronavirus, la pandemia che ha costretto l'Uefa a rinviare la fase finale dell'Europeo per nazioni. "Le persone pensano sempre di sapere tutto e di poter fare tutto - aggiunge l'allenatore tedesco -. Il ritmo che abbiamo fissato negli ultimi anni non era piu' necessario. Il potere, l'avidita', i profitti, i record erano in primo piano. Le catastrofi ambientali in Australia o altrove ci hanno commosso solo marginalmente. Malattie come l'Ebola sono rimaste bloccate da qualche parte". "Adesso - aggiunge - abbiamo sperimentato qualcosa che colpisce tutta l'umanita', ci stiamo anche rendendo conto che dobbiamo guardare alle cose importanti, stiamo realizzando cio' che conta: famiglia, amici, compagni, esseri umani, dobbiamo confrontarci e rispettarci l'un l'altro. In questi giorni ti rendi conto che le persone sono di nuovo molto attente al sostegno reciproco". "Il rinvio delle manifestazioni sportive - conclude - e' assolutamente corretto. La sicurezza e la salute delle persone e' una priorita' assoluta. Tutto il resto puo' essere ripristinato".

21:20 COMMISSO: "ABBIAMO 8/10 CONTAGIATI, TRE IN OSPEDALE"

"Abbiamo tre del nostro staff che sono in ospedale piu' altri che hanno preso il virus senza essere in ospedale per un totale di 8-10 contagiati in tutto il mondo Fiorentina. Abbiamo una situazione grave con questa malattia ed e' giusto aiutare coloro che sono in prima linea in questa lotta". Lo ha detto dagli Stati Uniti il presidente della Fiorentina Rocco Commisso. Dagli Stati Uniti il presidente viola Rocco Commisso spiega l'iniziativa della raccolta fondi da parte del club. "Siamo arrivati gia' oltre 400mila euro e di questo sono molto contento". "Sia la mia azienda che altre aiuteranno portando altri contributi per aiutare Firenze e i suoi ospedali - ha proseguito Commisso - Intanto voglio ringraziare Ribery per la sua donazione. Com'e' la situazione negli Usa? Intanto voglio dire che sarei venuto lo stesso in Italia ma non mi hanno lasciato partite. In America la situazione non e' cosi' ma da 5 giorni sono isolato a casa insieme alla mia famiglia. Mentre mio figlio Joseph e' da una settimana chiuso in albergo a Firenze".

20:00 FEDERCICLISMO, STOP SINO A FINE APRILE

Al fine di tutelare la salute degli atleti e di coloro che sono coinvolti nell'attività ciclistica, in linea con quanto disposto dall'Uci, la Federazione Ciclistica Italiana ha disposto la sospensione di tutta l'attività fino alla fine di aprile. Inoltre il presidente Renato Di Rocco ha proposto all'Accpi, Associazione Corridori Ciclisti Professionisti Italiani, di rinunciare all'opportunità concessa dal Dpcm ai corridori professionisti e gli azzurri olimpici di allenarsi su strada, anche per facilitare il lavoro delle forze dell'ordine, già fortemente impegnate. "Ci auspichiamo che alla ripresa dell'attività internazionale l'Uci tenga conto dei principi di equità tecnica nei confronti di tutti quegli atleti che per l'emergenza sanitaria sono costretti ad una sosta forzata", ha dichiarato Di Rocco. "In questo momento, però, la salute generale deve avere la prevalenza ed è il principio che guida le nostre decisioni. Non ci aspettavamo questa tempesta, ma è arrivata. Ed ora siamo in piena salita, nel tratto più duro. Più impervio. E per poter arrivare in cima e scollinare, dobbiamo fare Squadra. Perché i nostri successi nel mondo - ha proseguito - ci hanno insegnato che solo se fai Squadra vinci. Noi ci siamo abituati: è la legge del ciclismo. Ma oggi è la legge che vale per tutti. Per poter scollinare e raggiungere il traguardo insieme, ognuno di noi deve sacrificare qualcosa che ci appartiene, deve rinunciare a pedalare all'aria aperta, sulle strade d'Italia. "Per poter guardare al futuro, anche a quello immediato, alleniamoci da casa e seguiamo le indicazioni governative", ha aggiunto il presidente federale.

19:35 COPPA AMERICA, ANNULLATE WORLD SERIES A CAGLIARI

Le prime World Series della 36/a America's Cup di vela, programmate a Cagliari nell'ultima decade di aprile, sono state annullate definitivamente. La notizia e' stata diffusa poco fa dall'Arbitration Panel, che era chiamato a prendere in esame la proposta del Comitato organizzatore dell'evento, al quale avrebbero dovuto partecipare i team iscritti al trofeo: il 'defender' Emirates Team New Zealand, Ineos Team UK, Luna Rossa e American Magic.

19:30 SAMP, MONITORAGGIO BISETTIMANALE

Un appuntamento con cadenza quasi bisettimanale per un monitoraggio continuo non solo delle vicende societarie ma anche per l'emergenza coronavirus che sta colpendo anche il calcio italiano. E' la decisione del consiglio d'amministrazione della Sampdoria andato in scena lunedi' dove e' stato confermato che nell'organigramma non ci sono piu' le cariche di vice presidente, carica che era ricoperta da Antonio Romei che tra i vari incarichi ora si occupera' anche dei rapporti istituzionali.

19:00 TENNIS, STOP FINO AL 7 GIUGNO

Stop al tennis internazionale fino al 7 giugno, e saltano gli Internazionali di Roma: è la decisione dell'Atp e della Wta, che per l'emergenza coronavirus ha decretato lo stop a tutti i tornei della primavera del circuito professionale maschile e femminile. Gli Internazionali d'Italia erano in programma dal 4 al 17 maggio

18:25 VALLADOLID RINUNCIA A TEST CORONAVIRUS: "C'E' CHI NE HA PIU' BISOGNO"

Il Real Valladolid, club di proprietà del Fenomeno Ronaldo, rinuncia ai test sul coronavirus. "Non avevamo motivi per effettuarli - ha detto David Espinar, direttore dell’ufficio di presidenza del club - Fortunatamente nessun tesserato ha alcun tipo di sintomo e così abiamo deciso di cederli alle persone che ne hanno realmente bisogno. Sono loro ad avere la priorità".

18:05 FIORENTINA: RIBERY, 50.000 EURO ALLA RACCOLTA FONDI

Franck Ribery ha risposto subito alla campagna 'Forza e Cuore' lanciata ieri dalla Fiorentina per raccogliere fondi da destinare alla Fondazione Careggi e alla Fondazione Santa Maria Nuova onlus impegnate a fronteggiare l'emergenza del coronavirus. Il 36enne attaccante francese arrivato a Firenze la scorsa estate e fermo da dicembre per infortunio ha donato 50.000 euro che sono andati a sommarsi ai 250.000 devoluti ieri dal presidente viola Rocco Commisso e dalla sua famiglia e alle tante offerte pervenute finora.

17:48 24 ORE LE MANS SPOSTATA A SETTEMBRE

L'88.a edizione della 24 ore di Le Mans, inizialmente prevista per il 13 e 14 giugno, si correrà il 19 e 20 settembre. Lo ha deciso l'ente organizzatore alla luce dell'emergenza coronavirus.



17:35 AUSTRIA: CAMPIONATO SOSPESO FINO A INIZIO MAGGIO

La Bundesliga austriaca ha deciso di sospendere i campionati fino all'inizio di maggio a causa della pandemia di coronavirus e quindi di fermarsi per un altro mese. Lo rivela il quotidiano Kronen Zeitung.



17:30 GERMANIA: GIOCATORI NAZIONALE DONANO 2,5 MILIONI DI EURO

I giocatori della nazionale tedesca hanno deciso di donare 2,5 milioni di euro per aiutare a fronteggiare la pandemia di coronavirus. Lo ha annunciato il direttore tecnico Oliver Bierhoff. "Sono in contatto con i giocatori e abbiamo deciso di offrire un contributo immediato per 2,5 milioni di euro", ha dichiarato l'ex attaccante, in una conferenza stampa in videoconferenza, alla quale ha partecipato anche il ct tedesco Joachim Loew. "I giocatori sono toccati dalla situazione e volevano fare qualcosa"

17:27 F1: ANTICIPATA PAUSA ESTIVA, REPARTI CORSE CHIUSI TRE SETTIMANE

Alla luce dell'impatto globale del coronavirus COVID-19 che sta attualmente influenzando l'organizzazione degli eventi del Campionato mondiale di Formula 1 della FIA, il World Motor Sport Council ha approvato oggi una modifica al Regolamento Sportivo della Formula 1 della FIA 2020, spostando il periodo di chiusura estiva da luglio e agosto a marzo e aprile e prolungandolo da 14 a 21 giorni.



16:40 ATALANTA, PAPU GOMEZ: "MI SENTO UN FANTASMA"

"Il fantasma sono io". Il Papu Gomez risponde scherzosamente così sul proprio profilo Instagram al commento del connazionale Lucas Castro della Spal, ex compagno ai tempi del Catania, che vedendolo in foto alle prese con una sorta di aspirafoglie gli ha appena scritto "sembri quello degli Acchiappafantasmi". Un post ironico sull'isolamento da Coronavirus, non a caso intitolato "Cuarentena dia 7", "Quarantena giorno 7", in cui il 'Papu' si fa ritrarre mentre è impegnato con la moglie Linda Raff nei lavori domestici nel patio della sua abitazione di Bergamo.



16:30 JUVE, APPELLO HIGUAIN: "PARTECIPATE A RACCOLTA FONDI"

Anche Gonzalo Higuain ha dato il suo contributo con una donazione per la raccolta fondi della Juventus da devolvere agli ospedali di Torino e del Piemonte per far fronte all'emergenza Coronavirus. L'attaccante bianconero ha inoltre pubblicato un videomessaggio: "Partecipate tutti alla raccolta fondi, dai anche tu il tuo contributo, dimostriamo che siamo tutti distanti ma uniti più che mai", il messaggio del Pipita.



16:27 MILAN, 250.000 EURO PER SEI AUTOMEDICHE

Con la prima cifra versata dal Milan a favore di AREU, pari a 250 mila euro, sono in fase d’acquisto sei automediche, equipaggiate per il soccorso avanzato. Sulle auto verrà apposto il logo di Fondazione Milan, come segno tangibile e lascito per la città di Milano e per tutta la regione Lombardia da parte del club rossonero. Oltre a questa somma, sarà versato il contributo che giocatori della prima squadra e dirigenti hanno destinato all’emergenza (pari a un giorno del loro stipendio) che si andrà ad unire alle donazioni raccolte attraverso la campagna di fundrising organizzata da Fondazione Milan. L’obiettivo è quello di arrivare ad un totale di 500 mila euro.

16:20 MCLAREN, TUTTI NEGATIVI GLI ALTRI TEST

Dopo il caso di positività interno al team che ha di fatto portato alla cancellazione del GP d'Australia, la McLaren ha comunicato che tutti gli altri 7 membri testati per il Covid-19 (e tutt'ora in quarantena a Melbourne) sono risultati negativi. Il soggetto che aveva contratto il virus è ora asintomatico e in via di guarigione.

16:15 FIORENTINA, IACHINI: "I NOSTRI STANNO BENE"

I nostri calciatori al momento stanno bene, chi e' risultato positivo al virus ha avuto qualche sintomo ma fortunatamente e' sparito in poco tempo". Cosi' Giuseppe Iachini parlando all'ANSA sulla situazione di grande emergenza per il Paese e sulle condizioni di Dusan Vlahovic, German Pezzella e Patrick Cutrone risultati positivi al COVID-19 insieme al medico sociale Luca Pengue e al fisioterapista Stefano Dainelli. "E' sicuramente un momento molto complicato per tutti - ha aggiunto il tecnico della Fiorentina - Normale avere preoccupazione ma io ho anche fiducia: se tutti faremo il nostro dovere riusciremo a venirne presto fuori. Sono fiero di quanto sta facendo il mio club con la campagna 'Forza e Cuore' per raccogliere fondi, un'iniziativa che mostra quanto il presidente Commisso tenga all'Italia e a Firenze".

15:50 DEPORTIVO ALAVES: 15 POSITIVI, TRE SONO CALCIATORI

Il Deportivo Alaves ha riferito di avere riscontrato 15 positività, di cui 3 calciatori nel club. Sette fanno parte dello staff tecnico, i rimanenti sono dipendenti della società. Il 6 marzo l'Alaves aveva incontrato in Liga il Valencia, che ha recentemente dichiarato la positività del 35% tra calciatori e staff.

15:20 MALAGÒ: "DECISIONE SULLE OLIMPIADI MASSIMO TRA FINE MAGGIO E INZIO GIUGNO"

Il presidente del Coni, Giovanni Malagò, ha ammesso che per quanto riguarda le Olimpiadi di Tokyo 2020, al momento, non si può far altro che navigare a vista: "Una deadline entro la quale decidere un'eventuale rinvio dei Giochi? Non abbiamo stabilito nessuna data precisa - ha detto a Sky Sport dopo il vertice tra il CIO e il Comitati europei - Se faccio un ragionamento di buon senso, un po' come stanno facendo tutti gli sport a cominciare dal calcio, posso dire che al massimo l'ultima settimana di maggio o la prima di giugno bisognerà prendere una decisione definitiva. Se l'emergenza sanitaria dovesse rientrare o peggiorare, naturalmente, una decisione verrà presa molto prima".

14:31 CICLISMO, SALTA ANCHE LA AMSTEL GOLD RACE

Il giorno dopo l'annuncio del rinvio delle altre due grandi classiche delle Ardenne, la Freccia Vallone e la Liegi-Bastogne-Liegi, arriva puntuale la comunicazione dello stop alla Amstel Gold Race, classica del Limburgo, originariamente in programma il 19 aprile. Anche la Eschborn-Francoforte, prova tedesca in programma il 1° maggio, è stata rinviata.

14:29 WRESTLEMANIA CAMBIA SEDE

Anche WrestleMania si arrende all`emergenza COVID-19. Il "Grandaddy of them All" del wrestling WWE si disputerà sempre nella notte italiana tra il 5 e il 6 aprile, ma non più al Raymond James Stadium di Tampa (con più di 70mila persone previste). Sarà il Performance Center di Orlando il "teatro" del 36° anniversario di quello che è riconosciuto come il sesto evento sportivo al mondo: le porte saranno chiuse e sarà presente solo il personale necessario per far sì che la manifestazione si svolga.

13:00 IL CIO AGLI ATLETI: "NON ESISTE UNA SOLUZIONE IDEALE"

"Questa è una situazione eccezionale, che richiede soluzioni eccezionali. Non esiste una soluzione ideale". Così il Cio ha risposto, tramite un suo portavoce, alle proteste di diversi atleti olimpici internazionali dopo l'invito rivolto da Losanna ad andare avanti nella preparazione in vista di Tokyo 2020. "Il Cio - sottolinea il comitato olimpico - si impegna a trovare una soluzione con il minor impatto negativo per gli atleti, proteggendo nel contempo l'integrità della competizione e la salute degli atleti".

12:49 IL WERDER PENSA IL TAGLIO AGLI STIPENDI

La Bundesliga e' attualmente in pausa almeno fino al 2 aprile. Non e' ancora chiaro quando la stagione potra' riprendere e concludersi. A causa dello stop i club devono rinunciare a milioni di dollari di entrate e il Ceo del Werder Brema, Klaus Filbry, ritiene che, a seconda degli effetti della crisi del coronavirus, siano ipotizzabili anche valutazioni su una possibile rinuncia al salario per i i giocatori professionisti. "Se non e' piu' possibile ricominciare, questo e' sicuramente un problema", ha dichiarato Filbry al 'Weser-Kurier'. "Ma dobbiamo aspettare e vedere come si sviluppa sostanzialmente la situazione. Se la stagione puo' essere giocata fino alla fine, con o senza uno spettatore", ha detto il 53enne.

11:50 ATLETI SI RIFIUTANO: CANCELLATO IL TEST EVENT DI GINNASTICA A TOKYO

Il Test Event di ginnastica per i Giochi olimpici di Tokyo e' stato annullato a causa della diffusione globale del coronavirus. Lo ha annunciato la Japan Gymnastics Association. La JGA ha dichiarato che la Fig Artistic Gymnastics All-Around World Cup, che si doveva tenere a Tokyo il 4 e 5 aprile, e' stata annullata perche' gli atleti e gli arbitri "hanno rifiutato di partecipare". È il secondo evento di prova annullato dopo il torneo di pallavolo della Tokyo Challenge Cup, che originariamente era previsto tra il 21 e il 26 aprile. Anche gli eventi per rugby a sette, bocce e arrampicata per le Olimpiadi o le Paralimpiadi sono stati annullati o rinviati per le preoccupazioni relative al virus.

11:45 PREMIER: PORTE CHIUSE E DIRETTE TV

La Premier League corre ai ripari, e dopo il rinvio di Euro 2020 studia come far disputare le ultime nove giornate di campionato, a porte chiuse ma in diretta tv, in due o tre stadi nelle Midlands. Secondo il tabloid Sun, nel giro di qualche settimana il calcio inglese ha intenzione di riprendere per concludere la stagione entro la fine di luglio. Ma con un programma completamente stravolto, sia negli orari di gioco che negli impianti. Il progetto - al vaglio tra i 20 club della massima divisione inglese - prevede di disputare tutte le partite in campo neutro, e senza pubblico. I turni rimanenti, che verranno disputati ogni tre giorni, con partite una dietro l'altra nell'arco della stessa giornata, saranno trasmessi in diretta tv cosi' da consentire ai tifosi di seguire le proprie squadre. Concentrando la conclusione del campionato in due o tre stadi, idealmente nelle Midlands (l'area attorno a Birmingham) - spiega il tabloid londinese - si consentira' di minimizzare il numero di forze dell'ordine e medici impiegati per la sicurezza degli atleti.

11:40 CICLISMO SU PISTA: POSITIVO MEMBRO DEL TEAM AUSTRALIA

La federazione ciclistica australiana ha confermato che un membro dello staff della nazionale 'aussie' e' risultato positivo al COVID-19. Il membro dello staff e' tornato ad Adelaide l sera del 4 marzo dai Campionati del mondo di ciclismo su pista UCI 2020 che si sono tenuti a Berlino, in Germania e ha avuto un contatto minimo con il personale e gli atleti dopo il ritorno dall'estero. Inoltre non ha avuto alcun contatto con gli atleti dopo aver iniziato a manifestare i sintomi. Attualmente sta ricevendo cure mediche adeguate.

11:30 CHELSEA, HOTEL MESSO A DISPOSIZIONE DEL SERVIZIO SANITARIO BRITANNICO

Roman Abramovich ha deciso di mettere il Millennium Hotel di Stamford Bridge a disposizione dei medici e degli infermieri del NHS (il sistema sanitario nazionale britannico) per far fronte all'emergenza coronavirus. Per almeno due mesi tutti coloro che lavorano negli ospedali del nord-ovest di Londra potranno soggiornare gratuitamente nell'hotel del magnate russo, un modo per rendere più agile la turnazione.

10:50 CICLISMO, DS BARDIANI: "NON INSULTATECI, CI STIAMO ALLENANDO"

"I nostri ragazzi sono professionisti, quando li vedete passare in bicicletta loro stanno lavorando". Lo dice Roberto Reverberi, direttore sportivo della squadra Bardiani Csf, con sede a Bibbiano, in provincia di Reggio Emilia, riferendo che a volte i suoi ciclisti sono stati insultati. "Si stanno allenando - spiega alla Gazzetta di Reggio - anche se la preparazione atletica va rivista. Lo ripeto per chi non lo sapesse e continua a far polemiche veramente sterili in questo periodo: gli atleti possono allenarsi, in quanto questo e' il loro lavoro. Ad esempio Mirco Maestri e' di Casoni di Luzzara e puo' allenarsi andando anche fuori provincia", dice Reverberi, mentre il calendario internazionale ha visto annullate o rinviate quasi tutte le corse in programma.

10:46 SZCZESNY SICURO: "ITALIA PIU' FORTE DEL VIRUS"

Una carrellata di immagini dei simboli d'Italia, dal tricolore alla Mole Antonelliana passando per il Colosseo, e un lungo messaggio di speranza: il portiere della Juventus Wojciech Szczesny descrive cosi', su Instagram, il momento che sta vivendo. "Uno potrebbe considerarsi sfortunato per essere in Italia, la nazione piu' colpita dal coronavirs - scrive il giocatore -. Non sono d'accordo. Mi sento fortunato ad essere in Italia in questo momento. L'Italia e' piu' grande e piu' forte di questo virus. Mi manca terribilmente la mia famiglia e prego perche' tutto vada bene, sono fiero di condividere questo momento con le persone italiane. Sii forte Italia, andra' tutto bene".

10:20 POSITIVO IL PRESIDENTE DEL LUDOGORETS, AVVERSARIO DELL'INTER IN COPPA

Kiril Domuschiev, presidente del club del Ludogorets, ultima avversaria dell'Inter in Europa League, è risultato essere positivo al Coronavirus Covid-19. Lo ha annunciato lui stesso con un post su Facebook: “Cari amici, dopo un primo test negativo per il Covid-19 ho avvertito successivamente un malessere. Ho fatto di nuovo il test, che si è rivelato positivo. Seguendo tutti i requisiti imposti per la quarantena, sono isolato e attualmente sono in fase di guarigione. Grazie a tutti gli operatori sanitari che si stanno prendendo cura di me. Credo che presto sarò in salute, di nuovo con voi. Attenzione, seguite tutte le regole, ma non abbiate paura. Combatteremo anche questo virus”.

10:06 ARGENTINA: SOSPESE LE PARTITE DI TUTTE LE CATEGORIE FINO AL 31/3

In risposta alla comunicazione ricevuta dal Ministro del Turismo e dello Sport, l'Associazione calcistica argentina (Afa) ha sospeso fino al 31 marzo lo svolgimento delle partite di calcio di tutte le categorie.

09:57 UDINESE, SAMIR AI BRASILIANI: "ATTENTI, NON E' UNO SCHERZO"

"La situazione qui in Italia e' piuttosto complicata e spero che le persone in Brasile possano rendersene conto perche' non e' uno scherzo. Se non sono consapevoli, la situazione peggiorera'. Se il governo dice che si deve prevenire, si deve prevenire, e restare a casa. Il popolo brasiliano pensa che sia una vacanza". Cosi' in una intervista al canale brasiliano Sport Tv il difensore brasiliano dell'Udinese, Samir, parlando dell'impatto del Coronavirus sullo sport e di come il calcio italiano sta affrontando questa situazione.

09:56 MEMBRO CANADESE CIO: "IRRESPONSABILE ANDARE AVANTI CON LE OLIMPIADI"

Un membro canadese del Comitato Olimpico Internazionale ha accusato l'organizzazione dei Giochi di Tokyo 2020 di essere "insensibile e irresponsabile" nel portare avanti come previsto i piani per le Olimpiadi da svolgersi in estate nonostante lo scoppio del coronavirus. Come rivela Kyodo News, Hayley Wickenheiser, sei volte ai Giochi, vincitrice di quattro medaglie d'oro nell'hockey su ghiaccio femminile e rappresentante della sua nazione ai Giochi estivi nel softball, ha dichiarato su Twitter: "Questa crisi e' piu' grande delle Olimpiadi. Gli atleti non possono allenarsi. I partecipanti non possono viaggiare. Penso che il CIO insistendo sul fatto che questo andra' avanti, con tale convinzione, e' insensibile e irresponsabile. Non sappiamo cosa accadra' nelle prossime 24 ore, figuriamoci nei prossimi tre mesi", ha dichiarato. "I Giochi dovrebbero essere cancellati? Nessuno lo sa a questo punto. Dire con certezza che andranno avanti e' un'ingiustizia per la fase di preparazione degli atleti e la popolazione globale in generale. Dobbiamo riconoscere l'ignoto", ha scritto in un altro tweet. Parlare se andare avanti o meno con i Giochi estivi come pianificato e' diventato un argomento di primo piano poiche' il coronavirus che ha avuto origine a Wuhan, in Cina, a dicembre, continua a diffondersi. Alcuni esperti prevedono che la crisi potrebbe durare fino alla primavera del 2021.

09:55 OLIMPIADI: VENERDI' LA FIACCOLA ARRIVA IN GIAPPONE

Gli organizzatori dei Giochi olimpici di Tokyo hanno dichiarato che il test event di ginnastica fissato per il 4-5 aprile e' stato cancellato. Gli organizzatori affermano che la Japan Gymnastics Association ha annullato la Coppa del mondo di ginnastica artistica, che e' stata organizzata dalla FIG, l'organo di governo mondiale dello sport. I funzionari di Tokyo 2020 affermano che tenteranno di svolgere un 'test operativo' nella stessa data. Non e' chiaro se saranno inclusi gli atleti. Ci sono ancora 15 test event da realizzare, con l'ultimo che si concludera' il 6 maggio. È probabile che pochi siano svolti come da programma. Nonostante la pandemia di coronavirus, gli organizzatori di Tokyo e il CIO hanno ripetutamente affermato che le Olimpiadi si apriranno come previsto il 24 luglio. La torcia olimpica arrivera' venerdi' in Giappone con un volo dalla Grecia. L'inizio ufficiale della staffetta di quattro mesi in Giappone inizia il 26 marzo nella prefettura nord-orientale di Fukushima. Gli organizzatori chiedono una riduzione della folla lungo il percorso della torcia. Se gli assembramenti sono troppo grandi, potrebbero fermare quella tappa, ma gli organizzatori affermano di essere determinati a percorrere l'intero percorso fino alla sua fine, il 24 luglio, nel nuovo stadio nazionale. L'aereo che verra' utilizzato per trasportare la fiamma olimpica dalla Grecia al Giappone e' decollato dall'aeroporto di Tokyo Haneda dopo che una cerimonia per la sua partenza e' stata annullata a seguito allo scoppio del coronavirus. L'aereo, chiamato 'Tokyo 2020 Go', e' partito per Atene e tornera' venerdi' alla base militare di Matsushima, nella prefettura di Miyagi, con la fiamma a bordo. Lo scrive Kyodo Nes sul proprio sito on line. Due campioni olimpici, la lottatrice Saori Yoshida e il judoka Tadahiro Nomura maschile, erano attesi inizialmente per prendere parte alla cerimonia di partenza del volo prima della sua cancellazione. Il comitato organizzatore dei Giochi di Tokyo ha ffermato di aver deciso di abbandonare un piano per inviare una delegazione alla cerimonia di consegna della fiamma olimpica in Grecia come misura preventiva in risposta alla pandemia, mentre la staffetta della torcia olimpica in Giappone subira' delle riduzioni di percorso. Il 'Tokyo 2020 Go', aereo Boeing 787 gestito congiuntamente da Japan Airlines Co. e All Nippon Airways Co., e' stato decorato con pittogrammi usati per rappresentare i portatori di torce olimpici sul corpo dell'aeromobile. L'emblema utilizzato per la torcia e' visualizzato sull'aletta della coda. Per le Olimpiadi di Tokyo del 1964, l'aereo della Japan Airlines "City of Tokyo" portava la fiamma dalla Grecia alla Prefettura di Okinawa prima del suo ritorno in Giappone dopo la sua occupazione postbellica da parte degli Stati Uniti. Tutte le Nippon Airways hanno quindi trasportato la fiamma da Okinawa al punto di partenza della prefettura di Kagoshima, nonche' a Miyagi e all'isola principale piu' settentrionale di Hokkaido. mal 180929 Mar 2020