Il coronavirus ferma lo sport: la giornata

CORONAVIRUS E SPORT

TEMPO REALE

I primi casi di positività al coronavirus, nei giocatori delle squadre dei top campionati europei e non solo hanno portato al rinvio di Champions ed Europa League e dei top campionati europei. Intanto non sono mancati altri rinvii e cancellazioni, con lo stop al GP d'Australia, primo appuntamento in calendario per la stagione. Le notizie di giornata da tutto il mondo.

23:24 I CAMPIONI DEL MONDO DEL 2006 IN CAMPO PER LA CROCE ROSSA

I campioni del mondo tornano in campo per fronteggiare l'emergenza coronavirus. I componenti della Nazionale 2006 lanciano la campagna "BE CHAMPION against COVID 19", una raccolta fondi da destinare alla Croce Rossa Italiana. "Fai parte anche tu della nostra squadra. Uniti vinceremo ancora!", l'invito di Fabio Cannavaro e compagni.

22:42 TOMMASI: "IMPOSSIBILE TORNARE A GIOCARE AD APRILE"

Damiano Tommasi non ha dubbi: "È chiaramente impossibile che si torni a giocare a inizio aprile - ha detto il presidente dell'Associazione Italiana Calciatori ospite a 'Che Tempo Che Fa' - Se tutto va bene si potrebbe riprendere a maggio, l'auspicio è che si possa ripartire a maggio o giugno". Una riflessione basata anche sull'evidente necessità di prolungare la sospensione degli allenamenti delle squadre, alla luce degli ultimi casi di contagio tra calciatori e membri degli staff.

22:18 CALCIO, ANCHE IL BRASILE FERMA IL CAMPIONATO

La Federazione calcistica brasiliana (Cbf) ha annunciato la sospensione fino a data da destinarsi di tutte le competizioni nazionali per contrastare la diffusione della pandemia di coronavirus. "Siamo consapevoli e prediamo le nostre responsabilita' nella lotta contro l'espansione di Covid-19 in Brasile", ha dichiarato il presidente del CBF Rogerio Caboclo in una nota. In precedenza la Cbf aveva ordinato di giocare a porte chiuse gli incontri previsti per questo fine settimana. Lo stop del calcio in Brasile arriva dopo quello in quasi tutti i campionati europei compresa Champions League e Europa League.

22:01 INTER, ZHANG: "NOI (ITALIA E CINA) CI SOSTENIAMO GLI UNI CON GLI ALTRI"

Il presidente dell'Inter Steven Zhang continua a dimostrare il suo sostegno per l'Italia durante l'emergenza coronavirus. "Noi ci sosteniamo gli uni con gli altri come sempre e non vi deluderemo mai! La salute per prima. Tutto andra' bene", ha scritto il numero uno nerazzurro in un post su Instagram, accanto ad una foto dell'Italia sorretta da due medici, uno italiano e uno cinese.

21:45 CONTAGIATO EX CESTISTA MALAVENTURA: "NON E' UN GIOCO"

"Ciao a tutti sono in ospedale con una polmonite e attaccato all'ossigeno. Scrivo questo messaggio per sensibilizzare tutte le persone sulla gravita' della situazione coronavirus. Io sono una persona giovane e spero di guarire ma ieri sono stato al pronto soccorso e ho visto delle cose surreali. Sembra di essere in guerra, in sole 4 ore ho visto arrivare piu' di 50 persone tutte anziane tutte con le stesse crisi respiratorie, una cosa impressionante". E' il testo di un messaggio dell'ex cestista Matteo Malaventura, 41 anni e una lunghissima carriera nel campionato di Serie A. "Vorrei fare i complimenti e un ringraziamento infinito a tutti i dottori e infermieri che stanno lavorando, vi meritate un monumento. A tutte le persone fuori, rispettate le regole, non e' un gioco spero di rivedervi tutti presto", aggiunge.

21:35 ROONEY: "IN INGHILTERRA CALCIATORI TRATTATI COME CAVIE"

"Dopo l'incontro di emergenza, finalmente è stata presa la decisione giusta. Fino ad allora sembrava quasi che i calciatori in Inghilterra fossero trattati come cavie. Il resto dello sport - tennis, Formula 1, rugby, golf, calcio in altri paesi - stava chiudendo mentre a noi veniva detto di continuare. Al Derby County, giovedì ci allenavamo aspettando che Boris Johnson parlasse. Le persone erano ansiose. Per fortuna il calcio ha fatto la scelta giusta alla fine. Alcune persone non saranno felici ma in questo caso, il calcio deve arrivare dopo. È uno sport, è solo uno sport. Se la vita delle persone è a rischio, deve venire prima di tutto, indipendentemente dal fatto che tu abbia vinto il titolo, che tu stia cercando di entrare in Europa o che tu sia retrocesso o promosso". Queste le parole che Wayne Rooney ha affidato alle colonne del Times.

20:51 POSITIVO IL MEDICO DEL MANTOVA

Il medico sociale del Mantova calcio, Enrico Ballardini, e' risultato positivo al test Covid-19. Lo ha comunicato sul suo sito la stessa societa' biancorossa, capolista del girone D della Serie D. Ballardini, che e' cardiologo libero professionista e presiede la Federazione medici sportivi di Mantova, e' in isolamento a casa. "Il dottore - si legge nel comunicato - non aveva avuto contatti con la squadra da sabato 29 febbraio e nessun calciatore, staff, dipendente della societa' lamenta qualsivoglia problematica legata al coronavirus. Al dottor Ballardini va il sostegno di tutta la societa', squadra e staff".

19:41 SVIZZERA, POSITIVO PRESIDENTE FEDERCALCIO

Il presidente della Federcalcio svizzera, Dominique Blanc, è risultato positivo al coronavirus: "Mi sento abbastanza bene in questo momento e ho solo lievi sintomi influenzali", si legge nella lotta della Federazione elvetica. Blanc è in quarantena.

19:27 QUAGLIARELLA CONTRO RAGAZZI IN MARE: "MA E' NORMALE"

"Tutto questo e' normale ???". Sono le parole del capitano della Sampdoria di Fabio Quagliarella su Instagram accompagnate dalla foto scattata dal terrazzo di casa nel levante di Genova che immortala due ragazzi che hanno deciso di trascorrere la giornata di sole facendo anche il bagno. Una 'denuncia' quella di Quagliarella per sensibilizzare l'attenzione sull'emergenza Coronavirus e sulla necessita' di stare a casa per evitare ogni forma di contagio.

18:40 SAMP, COLLEY: "IO E FAMIGLIA NEGATIVI"

Sospiro di sollievo per Omar Colley. Il difensore della Sampdoria ha infatti annunciato via Instagram la negatività, sua e della sua famiglia, al COVID-19: "Cari famigliari, amici e fan. Grazie per i vostri messaggi e la vostra preoccupazione nei miei confronti. Ho eseguito un esame al sangue e ai polmoni giovedì 12 marzo 2020 e i risultati erano negativi. Venerdì 13 marzo 2020 ho rifatto un altro test nasale ma i risultati erano incerti. Posso quindi confermare che io e la mia famiglia siamo sani e salvi dal Corona Virus. Ringrazio la Sampdoria per l'aiuto e il supporto che abbiamo ricevuto e che continuiamo a ricevere. Prego per i malati e auguro loro una pronta guarigione. Il mio cuore va anche a tutti i coraggiosi medici, infermieri ed esperti in medicina che lavorano giorno e notte per combattere il virus".

17:38 FOLLIA IN INGHILTERRA: CORSE REGOLARMENTE LE MEZZE DI LIVERPOOL E BRISTOL

Mentre il calcio è fermo, in Inghilterra non hanno preso provvedimenti per gli altri sport. Così da Liverpool a Bristol sono andate regolarmente in scena le mezze Maratone in programma con 6000 al via nella città dei Beatles e altrettante persone a Bristol.

17:29 CICLISMO, UCI: "ANNULLARE EVENTI IN ZONA A RISCHIO"

L'Unione Ciclistica Internazionale adotta misure drastiche per fronteggiare lo sviluppo del coronavirus "sulla base della valutazione effettuata dall'Organizzazione mondiale della sanita' della situazione attuale relativa all'epidemia e delle misure restrittive adottate da alcuni paesi in Europa", "con l'obiettivo di garantire la massima protezione della salute di tutti coloro che sono coinvolti in eventi ciclistici e l'equita' sportiva tra i partecipanti". Dopo varie riunioni tenutesi alla fine della scorsa settimana e nel fine settimana, l'Uci chiede espressamente agli organizzatori di annullare qualsiasi evento ciclistico sul calendario internazionale dell'Uci nei territori identificati a rischio dall'Oms; sospende tutte le classificazioni per tutti gli eventi del calendario internazionale, in tutte le discipline, dal 15 marzo 2020 e fino a nuovo avviso, ma almeno fino al 3 aprile 2020.

17:09 ATLETICO MADRID SOSPENDE ALLENAMENTI PER DUE SETTIMANE

Anche l'Atletico Madrid si ferma per il coronavirus. A causa del nuovo scenario in Spagna dopo la dichiarazione dello stato di emergenza proclamato del governo e le raccomandazioni formulate dalle varie autorita', il club di Liga ha deciso di sospendere le sessioni di allenamento delle prime squadre maschili e femminili nelle prossime due settimane. Giocatori e membri dello staff tecnico resteranno a casa rispettando le regole indicate per prevenire la diffusione del virus.

16:55 INTER, ZANETTI: "ANDRA' TUTTO BENE"

"Siamo in emergenza, un momento di grande difficolta'. Dobbiamo essere responsabili piu' che mai, rispettiamo le regole, restiamo a casa". E' l'appello lanciato da Javier Zanetti, vicepresidente dell'Inter, sull'emergenza coronavirus. "I medici stanno facendo un lavoro enorme, collaboriamo alla raccolta fondi che stiamo facendo. Andra' tutto bene". Il riferimento e' alla campagna global di crowdfunding lanciata dal club nerazzurro: il ricavato della raccolta fondi sara' devoluto al Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche dell'ospedale Luigi Sacco di Milano.

16: 52 ATALANTA, ILICIC: "STATE A CASA"

"Per me va tutto bene perche' voglio agire in modo responsabile, resto a casa". Cosi' Josip Ilicic sul suo profilo Instagram, dove ha lanciato un appello nella sua lingua sull'emergenza Coronavirus con una foto in cui appare avvolto nella bandiera della Slovenia: "Cari amici e sostenitori. In Italia, gli effetti del Coronavirus si fanno sentire piu' che in qualsiasi altra parte del mondo. Il peggio e' negli ospedali che, a causa della pandemia, non possono piu' fornire adeguatamente assistenza a tutti i pazienti con malattie gravi", la premessa dell'attaccante dell'Atalanta. "Per me va tutto bene perche' voglio agire in modo responsabile, resto a casa. Chiedo lo stesso trattamento per tutti in Slovenia - aggiunge, rivolgendosi ai connazionali -. Rimanete a casa, agite in modo responsabile, poiche' questo e' l'unico modo per rimettersi in carreggiata. Buona fortuna e rimanete in salute. .Stai a casa".

16: 51 FIORENTINA, BARONE: "GIOCATORI E STAFF SEGUITI COSTANTEMENTE"

"E' un momento particolare. Le persone coinvolte in queste terribili situazioni sono seguite e sotto controllo. Ognuno sta seguendo il protocollo che gli e' stato assegnato. Il nostro dottore, Luca Pengue, sta facendo un lavoro incredibile con tutto il suo staff. Le strutture sanitarie preposte sono state rapide ed eccezionali, sono molto contento". Cosi' il direttore generale della Fiorentina, Joe Barone, in merito ai quattro casi di positivita' al coronavirus riscontrati tra i viola. "Commisso chiama continuamente, tante volte al giorno, si informa con tutti piu' volte, vuole sapere come stiamo noi, le nostre famiglie, legge tutto quello che si dice in Italia e a Firenze sulla squadra", ha spiegato ai microfoni del sito ufficiale del club. Ci e' vicino con sua moglie Caterina anche se e' in America, vorrebbe essere qui con noi a Firenze dove c'e' anche suo figlio Giuseppe".

16:06 TOKYO 2020, MARTEDI' VERTICE CIO-FEDERAZIONI

A meno di cinque mesi dall'inizio dell'Olimpiade di Tokyo, il presidente del Cio Thomas Bach martedì farà, in videoconferenza e telefonicamente, il punto sulla situazione dei Giochi con i rappresentanti delle federazioni sportive internazionali, alla luce dell'emergenza Coronavirus. Lo ha fatto sapere il Cio. Lo scopo è quello, precisa una fonte, "di tenere tutti aggiornati, federazioni e i comitati olimpici. Tutti avranno l'opportunità di fare delle domande". Bach con i suoi interlocutori parlerà anche del fatto che, a causa della pandemia del Coronavirus, sono saltati molti tornei di qualificazione ai Giochi di varie discipline, e che questo "ci pone seri problemi". Bisognerà quindi, in prospettiva che Tokyo 2020 si faccia, tentare di ovviare a questo problema.

16:01 TOUR DE FRANCE, PRUDHOMME OTTIMISTA

Christian Prudhomme, direttore del Tour de France, è ottimista sulla possibilità che la Grand Boucle si svolga come previsto. "Mancano ancora più di cento giorni all'inizio - ha spiegato -. La voglia di gara del pubblico sara' enorme una volta che le attività riprenderanno in maniera regolare". La partenza del Tour è prevista per il 27 giugno.

15:40 CICLISMO, PARIGI-ROUBAIX VERSO LO SLITTAMENTO

Anche la Parigi - Roubaix 2020, in programma il prossimo 12 aprile, sembra ormai destinata a doversi piegare al coronavirus. Se la società organizzatrice ASO è riuscita a far svolgere quasi sino al termine la Parigi - Nizza, per quanto riguarda l`Inferno del Nord la situazione è ben diversa e stavolta l`organizzazione transalpina ammette che lo svolgimento dell`evento sembra alquanto improbabile.

15:00 BASKET: EX AZZURRO MYERS SI ALLENA AL PARCO, FERMATO DAI CARABINIERI

Scuse via social per Carlton Myers, fermato dai carabinieri per essersi recato in un parco ad allenarsi. L'ex nazionale azzurro di basket non era a conoscenza dell'ordinanza del sindaco di Rimini che vieta l'uso delle aree sport nei parchi pubblici. "Sono uscito per fare un po' di attivita' in un parco, non sapendo che non si potesse andare", ha raccontato su Instagram. "Eravamo in quattro, le distanze erano ampie. Ma indipendentemente da questo le strutture non si possono proprio utilizzare. Io inconsapevole di questo sono stato pizzicato dai carabinieri che giustamente hanno preso nota. Mi e' dispiaciuto, chiedo scusa alle forze dell'ordine, non era mia intenzione non rispettare le regole", ha proseguito.

14:47 SPAGNA: POSITIVO JONATHAS DELL'ELCHE

Si allarga l'elenco dei calciatori spagnoli contagiati dal coronavirus. L'Elche ha comunicato che anche un suo giocatore è risultato positivo al test per il Covid-19, senza rivelarne l'identità. Secondo i media, si tratta dell'attaccante brasiliano Jonathas de Jesus, che aveva già presentato sintomi sabato scorso, con febbre e difficoltà respiratorie. Il club ha raccomandato a tutto il personale, giocatori, staff e dirigenti, di restare in isolamento nelle proprie case per 15 giorni.

14:10 VALENCIA: "SONO 5 I NOSTRI CONTAGIATI"

Sono cinque i casi di contagio da coronavirus rilevati nella prima squadra del Valencia, formazione spagnola che ha affrontato nei giorni scorsi l'Atalanta nel doppio turno degli ottavi di finale di Champions League. Dopo l'annuncio del difensore Garay dal suo profilo Instagram, è il club catalano a riferire con una nota che i contagi sono "cinque in prima squadra, tra tecnici e giocatori" e che tutti sono in buone condizioni, e in autoisolamento a casa.

12:45 FIGC: AZZURRI E AZZURRE IN CAMPO PER RIBADIRE #REGOLEDELGIOCO

Prende il via oggi la campagna di comunicazione #leregoledelgioco, promossa dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio che attraverso gli Azzurri e le Azzurre vuole contribuire a sensibilizzare i cittadini sulle regole da seguire per contenere la diffusione del Covid-19. In un momento particolarmente difficile per il Paese, i calciatori e le calciatrici delle Nazionali vogliono sostenere i comportamenti positivi indicati dalle istituzioni.

12:20 GARAY DEL VALENCIA PRIMO POSITIVO NELLA LIGA

Primo caso di positività nella Liga spagnola. Si tratta di Ezequiel Garay, difensore del Valencia, avversaria dell'Atalanta negli ottavi di finale di Champions League. Il giocatore era fuori per infortunio contro la squadra di Gasperini. E' stato lo stesso argentino ad annunciarlo sul suo profilo Instagram e a rassicurare tutti sulle sue condizioni. "Il 2020 è iniziato male per me. Sono positivo al Coronavirus, mi sento bene, seguirò le regole imposte delle autorità sanitarie e rimarrò isolato, in quarantena".



11:45 GOLF, RYDER CUP 2020: AVANZA IPOTESI RINVIO

Tra i grandi eventi sportivi che rischiano di essere posticipati di un anno, c'e' anche la Ryder Cup 2020. "L'ultimo slittamento - ha spiegato Padraig Harrington, capitano del Team Europe in una intervista al quotidiano irlandese Indipendent.ie - risale al 2001 per gli effetti degli attacchi alle Torri Gemelle. Non so ora cosa accadra' ma sono sicuro che l'evento non si giochera' a porte chiuse, non avrebbe senso".



10:50 GOLF, NICKLAUS "MASTERS 2020 NON SI GIOCHERA'"

"Non vedo possibilità di recuperare il Masters, penso che probabilmente quest'anno non si giocherà. Ma questa è solo la mia opinione". Jack Nicklaus dopo il rinvio, per l'emergenza coronavirus, accende un campanello d'allarme sulla possibilità di riproporre nel calendario 2020 del golf mondiale il torneo Slam più affascinante della disciplina. Per 'l'Orso d'oro' del green, che vanta il record di successi (sei) ad Augusta, l'evento, "purtroppo, non si giocherà. In che modo potrebbero reinserirlo nel programma? Non sarebbe giusto per nessuno dei tornei già in programma. La scelta di Fred Ridley, volta a posticipare il The Masters, è stata saggia. La salute e il benessere di tutti vengono al primo posto".

9:57 CANNAVARO IN QUARANTENA A GUANGZHOU: "ITALIANI A CASA, NON SCHERZATE"

Fabio Cannavaro, tecnico del Guangzhou, è tornato in Cina ed è in quarantena dopo il ritiro da Dubai e il transito a Hong Kong. "Dalla mia finestra vedo gente che passeggia, ci sono ristoranti e negozi. Dopo i sacrifici la situazione è tornata sotto controllo - ha raccontato a Repubblica - Agli italiani dico 'State in casa, c'è poco da scherzare". E ancora: "Sbagliato il ritardo del blocco della Serie A. Così ora ci sono giocatori contagiati. Tommasi l'aveva detto, c'era una sola cosa da fare: stop, fine"

9:39 NBA: TERZO POSITIVO, E' WOOD DEI DETROIT PISTONS

E' Christian Wood il terzo giocatore Nba risultato positivo al coronavirus. L'ala grande dei Detroit Pistons è contagiato ma asintomatico e ha affrontato il 7 marzo scorso - ricorda la Cbs - gli Utah Jazz. Quest'ultima franchigia del basket americano ha registrato i primi due casi, ovvero Rudy Gobert e Donovan Mitchell.