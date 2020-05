Holyfield, ipotesi terzo match con Tyson: "Ne stiamo parlando"

L'IDEA

"Alcuni miei rappresentanti stanno parlando con i suoi. Non abbiamo chiuso un accordo concreto, ma il discorso è ben incamminato". L'ex campione del mondo dei pesi massimi Evander Holyfield ha ammesso che sono fondate le voci di un suo ritorno sul ring, a 57 anni, per una terza sfida con Mike Tyson. Il 53enne 'Iron Mike' ha ripreso ad allenarsi "grazie anche al lockdown, e non sono mai stato così bene", così anche Holyfield 'The Real Deal' ha ripreso la via del ring e delle sedute a base di sacco e guantoni. Tyson is back: furia a 53 anni

"Il discorso è questo - ha detto ancora Holyfield -: lui aveva ripreso a fare qualcosa e io lo stesso e quando la gente se n'é resa conto, e ha visto che mi stavo allenando, hanno cominciato a dire che avremmo potuto riaffrontarci. Ora bisogna che siamo tutti d'accordo, e in ogni caso rimango tranquillo. Match sulle tre riprese? Per me non è un problema".

I due ex grandi rivali, che già si sono affrontati due volte, una delle quali nel celebre incontro in cui Tyson staccò, con un morso, un pezzo del lobo dell'orecchio al rivale, salirebbero sul ring per fini benefici, raccogliendo fondi per le rispettive fondazioni che si occupano di infanzia abbandonata. "Con la mia fondazione - ha sottolineato Holyfield - io voglio aiutare i bambini e far capire loro che se uno si prende cura del proprio corpo quando è giovane e non ha brutte abitudini resta in piedi, e non deve preoccuparsi di che tipo di persona diventerà o se avrà bisogno dell'aiuto di qualcuno".