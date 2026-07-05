La Milano rossonera ritrova i Devils dell’hockey tra memoria, identità e futuro

La partecipazione è stata ampia e calorosa. Ex giocatori, tecnici, dirigenti, tifosi di ogni generazione hanno riempito il locale fin dal mattino. La presenza di figure simbolo come Roberto Romano, Mario Brian Chitarroni, Paolo Casciaro, Maurizio “Niki” Scudier, Ricky Tessari, Alex Cintori, Gianni Spoletti e Gianluca Ghedini ha dato alla giornata un peso speciale: non semplici ospiti, ma protagonisti di un passato che continua a parlare al presente. Accanto a loro, lo storico fisioterapista Roberto Morosi, oggi volto noto del mondo calcistico, ha ricordato con emozione quanto quel gruppo fosse una famiglia prima ancora che una squadra. Anche due illustri ospiti telefonici hanno impreziosito la giornata: il capitano dello storico ‘team’ e della Nazionale, Gaetano “Gaetes” Orlando, e il ‘rivale’ di sempre, l’attaccante della Saima anni ‘90, Tony Fiore.