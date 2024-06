Il Forte dei Marmi batte il Trissino (4-1) ed è campione d'Italia  

© gabriele baldi

Il Forte dei Marmi è campione d’Italia per la quinta volta negli ultimi 10 anni. I rossoblù vincono lo scudetto al termine di una serie equilibrata, rimasta in equilibrio per 5 partite. Dopo Gara 1 vinta dai veneti ai rigori, una gara 2 decisa da un glaciale rigore di Torner a tempo ormai scaduto. Gara 3 vinta dal Forte con un inizio veemente; poi la quarta partita, che il Trissino ha impattato con un lottato 2-1. E infine lo spareggio, in un PalaForte sold out, è stato un inno all’equilibrio, con lo show dettato dai due portieri, Gnata e Zampoli, che daranno garanzie anche alla Nazionale in vista del Mondiale di Novara in programma il prossimo settembre. E a proposito di Azzurri, il C.T. Ale Bertolucci conquista il suo terzo tricolore consecutivo, dopo i due vinti proprio sulla panchina del Trissino. Uno scudetto, anzi un double contando la Coppa Italia, che resteranno indelebili, perché dopo una sola stagione il tecnico viareggino lascerà Forte per accasarsi al Bassano.