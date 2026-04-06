Hockey pista, Italia ko contro l''Argentina nella finale della Coppa delle Nazioni

Nel torneo più antico al mondo gli Azzurri perdono una finale che mancava dal 1994, cedendo le armi all’Argentina, proprio come nella sfortunata semifinale del Mundial di Novara 2024. Decisivo Danilo Rampulla, portato in Italia nel 2018 dal Sarzana del presidente Corona ed esploso proprio sotto la guida di Alessandro Bertolucci, prima che il Benfica ne acquisisse i diritti. A Montreux il C.T. Alessandro Bertolucci ha optato per una nazionale giovane, rinunciando a Sgaria, alla diga difensiva Ipinazar, ma soprattutto alle stelle del Trissino Gavioli e Cocco, facendo esordire tre giovanissimi come Gioele Piccoli, Diquigiovanni e Cardella. I debuttanti, insieme all’esperto Cinquini hanno dato energia a un gruppo reduce dai bronzi conquistati nei mondiali e negli europei degli ultimi 18 mesi, ma al quale manca tremendamente il grande trionfo.