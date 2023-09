Devils, ritorna l'hockey a Milano

APPUNTAMENTO DOMENICA

In attesa del rilancio in vista delle Olimpiadi, la città meneghina ritrova i Diavoli rossoneri





© foto sportmediaset Scatta domenica la stagione dei Devils Milano, neonata e, al momento, unica rappresentante dell'hockey ghiaccio milanese, rimasto orfano di un impianto in città, e costretto a emigrare a Sesto San Giovanni, dove il club rossonero, nato dalla passione di un gruppo di giovani discatori, giocherà le gare interne al Palasesto.



Domenica prossima, 17 settembre, alle ore 18, l'anno sportivo dei Devils prenderà il via con il Memorial Emanuele Formica, in cui i rossoneri affronteranno il Como, formazione di categoria superiore, con cui i milanesi hanno fatto un accordo di collaborazione (il cosiddetto farm-team) per fare crescere i giovani del vivaio. In un'annata da dimenticare, che ha visto Milano perdere l'unica pista rimasta in attività (l'Agorà) e con un futuro incerto anche per gli Old Boys, l'ultima formazione milanese partecipante a un torneo della Federazione, proprio dagli Old Boys è partita l'idea di riallacciarsi alla tradizione rossonera dell'hockey su ghiaccio, dapprima rappresentata dai Diavoli Rossoneri, che fra gli anni '30 e '50 vinsero quattro scudetti e per tre volte la prestigiosa Coppa Spengler, quindi dai Devils berlusconiani, che negli anni '90 trionfarono facendo propri tre scudetti e un'edizione dell'Alpenliga.

I Devils attuali sono un'altra cosa, non hanno legami ufficiali con il Milan, ma hanno comunque deciso di adottare un nome che, certamente, attirerà molti appassionati legati al periodo d'oro dell'hockey italiano, sebbene abbia anche suscitato qualche replica stizzita da parte della tifoseria dell'altra, ormai defunta, squadra milanese, quella legata ai colori rossoblù dell'HC. Inevitabile la scelta di partire dal gradino più basso offerto dalla Federazione, l'Italian Hockey League Division 1, una sorta di Serie C2 se paragonata al calcio, mentre il Como, che scenderà a Sesto per l'amichevole di domenica, è squadra di livello discreto, militante in Italian Hockey League, e in grado di mettere sotto contratto elementi di valore. I Devils, da parte loro, hanno costruito un roster con fatica ma, alla fine, sono riusciti ad allestire una formazione che possa puntare ai playoff, senza promettere sfracelli, con l'obiettivo dichiarato di coinvolgere il pubblico milanese in un'avventura colorata di rossonero e che possa traghettare l'hockey all'ombra della Madonnina fino al sogno olimpico.