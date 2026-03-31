Tiger Woods ammette: "Guardavo il cellulare e cambiavo radio prima dell'incidente"

Tiger Woods stava guardando il cellulare e cambiando stazione radio subito prima dell'incidente che ha provocato venerdì scorso, in seguito al quale è stato arrestato con l'accusa di guida in stato di ebbrezza: la sua Land Rover ha urtato un camion e si è ribaltata su un fianco nei pressi della sua abitazione a Jupiter Island, in Florida. La stella del golf ha ammesso l'utilizzo del telefono, riporta il Guardian, durante una dichiarazione giurata, in cui ha confessato di non essersi accorto che il veicolo davanti a lui aveva rallentato prima dell'incidente. Woods avrebbe dunque tentato di sorpassare il veicolo attraversando una doppia linea gialla ed entrando nella corsia opposta, per poi urtarlo con la parte anteriore destra del suo Suv, perdendo così il controllo e ribaltandosi sul lato del conducente.