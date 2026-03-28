Golf: Tiger Woods arrestato per guida in stato ebbrezza dopo incidente stradale

Tiger Woods è in carcere dopo essere stato arrestato con l'accusa di guida in stato di ebbrezza in Florida. Lo ha comunicato lo sceriffo della contea di Martin, secondo quanto riferito dalla Cnn. Il campione di golf stava guidando una Land Rover e ha urtato un pick-up che trainava un piccolo rimorchio. La collisione ha causato il ribaltamento del veicolo di Woods. Quando la polizia è arrivata sul posto, ha spiegato lo sceriffo, Woods mostrava segni di alterazione. L'indagine ha rivelato che lo sportivo sembrava guidare in modo irregolare nei momenti precedenti all'incidente.