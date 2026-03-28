Golf: Tiger Woods arrestato per guida in stato ebbrezza dopo incidente stradale
Il campione di golf coinvolto in uno scontro in Florida: non ha riportato ferite
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Tiger Woods è in carcere dopo essere stato arrestato con l'accusa di guida in stato di ebbrezza in Florida. Lo ha comunicato lo sceriffo della contea di Martin, secondo quanto riferito dalla Cnn. Il campione di golf stava guidando una Land Rover e ha urtato un pick-up che trainava un piccolo rimorchio. La collisione ha causato il ribaltamento del veicolo di Woods. Quando la polizia è arrivata sul posto, ha spiegato lo sceriffo, Woods mostrava segni di alterazione. L'indagine ha rivelato che lo sportivo sembrava guidare in modo irregolare nei momenti precedenti all'incidente.
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Lo sceriffo ha aggiunto che Woods "ha effettuato un test dell'etilometro, risultato zero assoluto, ma quando gli abbiamo chiesto l'analisi delle urine, si è rifiutato, e per questo è stato accusato di guida in stato di ebbrezza". Tiger non ha riportato ferite nell'incidente ed è stato portato in carcere, dove, secondo la legge, sarà trattenuto per almeno otto ore.
E' la terza volta che Woods è coinvolto in un incidente d'auto, l'ultima prima di questa nel febbraio 2021 quando il suo SUV uscì di strada su una strada costiera a Los Angeles ad alta velocità, causandogli molteplici lesioni alle gambe e alle caviglie. Woods stava gradualmente tornando a giocare a golf dopo il settimo intervento chirurgico alla schiena subito lo scorso settembre. Non aveva ancora deciso se avrebbe potuto partecipare al Masters, in programma dal 9 al 12 aprile.