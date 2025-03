Giusti nello Sport 2025, posa delle sei nuove targhe a Milano

L’intervento di Khalida Popal è stato di grande impatto: “Oggi non sono qui solo a mio nome, ma rappresento tutte quelle donne straordinarie che nel mondo usano lo sport per combattere e come strumento per farsi sentire. Ho scoperto l'amore per il calcio nelle strade di Kabul in Afghanistan, dove alle le donne dicono che appartengono alla cucina e al servizio degli uomini, non alla società. Volevo cambiare quella narrazione e combattere per i miei diritti, per cambiare quella cultura. Il calcio è stato un importante strumento con cui abbiamo unito tante ragazze, siamo state unite per combattere per i nostri diritti. All’inizio giocavamo di nascosto, poi, quando abbiamo raggiunto un numero di partecipanti sufficiente, abbiamo iniziato a far sentire la nostra voce, grazie al calcio ci siamo battute contro la violenza domestica e contro la discriminazione. Nel 2007 prima volta squadra nazionale calcio femminile e abbiamo rappresentato le donne anche fuori dal nostro paese. Non è stato un viaggio facile. Quando qualcuno ti dice che non puoi farcela è dura. Ma essere insieme alle mie sorelle mi ha aiutato a superare tutte le violenze e gli abusi che abbiamo dovuto subire. Noi non abbiamo mai rinunciato, non ci siamo mai arrese, siamo sempre state unite. Purtroppo ho dovuto lasciare il mio paese per poter sopravvivere, da quando siamo cadute nelle mani dei talebani, che hanno cancellato le donne dalla società. Le donne non possono neppure parlare tra di loro in pubblico, sono state messe a tacere. Oltre 600 persone che facevano parte della nostra associazione calcistica sono state messe in sicurezza sono dovute scappare dall'Afganistan, ma noi continuiamo a fare sentire la nostra voce. Al di là delle differenze siamo tutti essere umani e lo sport ci insegna che uniti possiamo fare la differenza”.