Giro d'Italia: proteste dei corridori per il maltempo e tappa più corta, partenza da Abbiategrasso

Partenza agitata quella della 19.a tappa del Giro d'Italia, da Morbegno ad Asti per un totale di 258 chilometri. Un gruppo di corridori ha protestato per le avverse condizioni meteo e non era disposto a percorrere una frazione così lunga sotto una pioggia battente. Alla fine, dopo lunghi colloqui con gli organizzatori, si è deciso di accorciare la tappa, neutralizzata al chilometro 8. Trasferimento di cento chilometri sui vari pullman e quindi la partenza vera e propria.