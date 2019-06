Giochi 2026, è il giorno X: Milano-Cortina spera, alle 18 il verdetto

24/06/2019

La risposta a tutto è ancora una volta il numero 42. Servono infatti 42 voti a Milano-Cortina per battere la candidatura di Stoccolma-Aare e aggiudicarsi la 25esima edizione dei Giochi Olimpici invernali, quella del 2026. Serve infatti avere la maggioranza dei votanti nella 134esima edizione del Comitato Olimpico Internazionale (Cio): tenendo conto degli esclusi alla votazione e degli assenti, saranno in 82 e rappresenteranno 68 paesi diversi (21 dei quali non hanno mai partecipato ai Giochi invernali). La giornata di oggi arriva a conclusione di un percorso che ha visto la rinuncia di Calgary, Graz, Sapporo, Sion e l'esclusione di Erzurum. La Svezia, malgrado la sua tradizione, non ha mai ospitato un'edizione dei Giochi invernali: su otto candidature, zero assegnazioni, mentre l'Italia ne ha organizzate due (Cortina 1956, Torino 2006). E certamente gli scandinavi faranno pesare questa lacuna per un Paese che è settimo nel medagliere complessivo, avanti di cinque posizioni rispetto all'Italia.



Il presidente del Coni Giovanni Malagò spera che la prima volta svedese non arrivi proprio adesso, anche perché il dossier presentato da Milano-Cortina sembra più convincente rispetto a quello di Stoccolma-Aare, giudicato lacunoso. Il consenso per la candidatura italiana è tangibile nei paesi latini e in gran parte di Asia e Africa. Ma potrebbe non bastare: l'impressione è che sia una battaglia all'ultimo voto e che serva ulteriore lavoro diplomatico. Anche perché la Svezia è più forte nel Nord Europa, in Oceania e ha diverse preferenze anche in Nord America. L'annuncio arriverà alle 18.00, la proclamazione sarà riservata al presidente del Cio Thomas Bach. Sarà una lunga giornata: a Milano, in piazza Gae Aulenti, ci sarà anche un maxischermo che proietterà la cerimonia di assegnazione, in cui verranno distribuiti anche gadget olimpici.