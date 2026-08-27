Paura per Sofia Raffaeli: incidente in autostrada, ferita in maniera lieve

Brutta esperienza per Sofia Raffaeli, stella della ginnastica ritmica italiana e da poco medagliata di bronzo ai Mondiali di Francoforte. La 22enne di Chiaravalle infatti, è rimasta coinvolta in un incidente stradale che ha visto protagonisti il camioncino in cui viaggiava (guidata da un addetto della Federginnastica visto che tornava dai Mondiali) e un camion. L'episodio è avvenuto sull'autostrada A14 in un tratto autostradale tra Forlì e Cesena nella notte tra il 15 e il 16 agosto.