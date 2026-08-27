DOPO I MONDIALI

Paura per Sofia Raffaeli: incidente in autostrada, ferita in maniera lieve

La campionessa italiana è stata dimessa rapidamente dopo le cure del caso

27 Ago 2026 - 13:54
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Sofia Raffaeli © Getty Images

Sofia Raffaeli © Getty Images

Brutta esperienza per Sofia Raffaeli, stella della ginnastica ritmica italiana e da poco medagliata di bronzo ai Mondiali di Francoforte. La 22enne di Chiaravalle infatti, è rimasta coinvolta in un incidente stradale che ha visto protagonisti il camioncino in cui viaggiava (guidata da un addetto della Federginnastica visto che tornava dai Mondiali) e un camion. L'episodio è avvenuto sull'autostrada A14 in un tratto autostradale tra Forlì e Cesena nella notte tra il 15 e il 16 agosto. 

La Raffaeli, che viaggiava nei sedili posteriori, è stata immediatamente portata in ospedale dove le sono stati riscontrati alcuni tagli a un braccio. Nessuna ansia insomma, con la campionessa che è stata curata in maniera rapida e subito dimessa. Non a caso la classe 2004 è tornata martedì nella palestra di Fabriano, ad Ancona, per incontrare la società e le compagne. Presto Sofia riprenderà la preparazione fisica in vista dei prossimi appuntamenti.

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