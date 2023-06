Ginnastica: Simone Biles torna alle gare dopo lo stop a Tokyo 2020

GINNASTICA

L'americana si ritirò da alcune gare per concentrarsi sulla sua salute mentale

© Getty Images Simone Biles è tornata. La ginnasta americana ha in programma di tornare alle competizioni all'US Classic fuori Chicago all'inizio di agosto. Sarà il primo evento a cui Biles prenderà parte dalle Olimpiadi di Tokyo. Biles fece notizia ai Giochi del 2020 quando si ritirò da diversi eventi individuali per concentrarsi sulla sua salute mentale. Tornò in pedana solo l'ultimo giorno per guadagnare il bronzo alla trave, la sua settima medaglia olimpica in carriera.

La 26enne Biles è diventata una delle sostenitrici più accese degli atleti che decidono di proteggere la loro salute mentale dopo che il suo caso in Giappone ha messo la questione in primo piano. Utilizzò il Classic per il ritorno in pedana anche nel 2018 dopo una pausa di due anni dopo il suo record di medaglie vinte a Rio de Janeiro.