Ginnastica: Europei ritmica, Raffaeli vince un doppio oro nelle palla e nelle clavette

EUROPEI RITMICA

Sabato l'azzurra aveva conquistato l'argento nel concorso individuale all around

© Getty Images Sofia Raffaeli fa il bis d'oro agli Europei di ginnastica ritmica, in corso a Baku. L'azzurra, poco dopo aver vinto la finale alla palla, dove ha realizzato 33.650 punti, superando la bulgara Stiliana Nikolova e la azera Zohra Aghamirova, si è imposta anche in quella alle clavette, con il punteggio di 33mila punti. Ottava posizione per l'altra italiana in gara, Alexandra Argiugiuculese. La medaglia d'argento è andata alla bulgara Boryana Kaleyn (32.650), il bronzo alla slovena Ekaterina Vedeneeva (31.700).

L'azzurra sabato ha vinto l'argento nel concorso individuale all around. "Nelle specialità sono più tranquilla perché ogni finale è a sé. Nonostante un piccolo errore al cerchio sapevo che la gara non era compromessa come potrebbe essere un errore nell'All Around. Ho resettato e pensato solo a quelle prove che mi aspettavano", ha detto Raffaeli dopo gli ori continentali vinti a Baku alle clavette e alla palla.