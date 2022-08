Ginnastica artistica: Asia e Alice D'Amato conquistano due argenti, ma la prima si infortuna 

EUROPEI DI MONACO 2022

Alice sale sul podio al volteggio, ma si infortuna nell'atterraggio del secondo salto. Asia sfiora l'impresa alle parallele assimetriche

© Getty Images Ancora una medaglia dalla ginnastica artistica per l'Italia agli Europei multidisciplina di Monaco. Asia D'Amato, già oro nell'all around e nella gara a squadre femminile, ha conquistato l'argento nel volteggio. L'azzurra, che si è infortunata alla caviglia destra durante la sua esibizione, ha ottenuto 13.716 punti, battuta solo dall'ungherese Zsofia Kovacs, oro con 13.933 punti. Il bronzo finisce al collo della francese Aline Friess con 13.599 punti. Anche la gemella, Alice D'Amato conquista la medaglia d'argento alla parallele asimmetriche (14.400), battuta per 33 millesimi dalla tedesca Ellie Seitz (14.433). Chiude quarta invece l'altra azzurra in gara Giorgia Villa.

Asia D’Amato festeggia la medaglia, ma purtroppo paga un infortunio. La ginnasta azzurra è stata portata in ospedale e sul podio è dovuto salire il suo allenatore Enrico Casella. Si parla di una frattura al malleolo, ma la speranza è che non sia nulla di così grave. D'Amato chiude la sua avventura agli Europei con tre medaglie: oro all-around, oro a squadre, argento al volteggio. Secondo alloro internazionale alla tavola dopo l’argento iridato lo scorso anno.

Alice D’Amato conquista l’argento continentale dopo il bronzo di tre anni fa. La 19enne genovese ha affrontato l'esibizione da gande professionista con il pensiero alla gemella Asia al pronto soccorso, ma purtroppo non è riuscita nell’impresa. Ha vinto Ellie Seitz in casa: le due esibizioni erano molto vicine tra loro, il fattore casalingo potrebbe avere inciso in volata.