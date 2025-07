Fiato sospeso per Bonicelli, c'è un edema sul midollo: "Situazione delicata, sarà lunga"

La grande paura per Lorenzo Bonicelli è passata, ma la situazione del 23enne infortunatosi dopo la caduta dagli anelli alle Universiadi a Essen è delicata. A sottolinearlo a Rainews è Luis Cavalieri, console italiano a Colonia, che ha fatto il punto sulle condizioni del ginnasta svelando alcuni dettagli: "I medici hanno tolto temporaneamente il coma indotto, per vedere se c'erano danni neurologici irreparabili, che sembrano non esserci, per fortuna. I medici hanno dovuto rimettere i medicinali per il coma indotto perché c'è un edema - ha aggiunto Cavalieri -. La rottura della vertebra ha toccato il midollo e si è formato un edema esteso che deve riassorbirsi. Una volta che rientra questo edema, i medici devono valutare che cosa è successo con il midollo".