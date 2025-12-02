Lorenzo Bonicelli guarda al futuro dopo l'incidente agli anelli: "Mi chiedo in cosa ho sbagliato, ma resto un atleta e guardo alle Paralimpiadi"

Una lotta decisamente più complicata di qualsiasi gara che il 23enne lecchese che dovrà abituarsi all'impossibilità di camminare, ma soprattutto all'attenzione rivolta nei suoi confronti da parte della famiglia. Una situazione decisamente complicata da accettare come sottolineato dallo stesso Bonicelli: "All’inizio non volevo vedere nessuno al di fuori dei genitori, delle sorelle e della mia fidanzata Lisa. Ero categorico, zero visite, preferivo isolarmi. Poi ho capito che avevo bisogno di vedere i miei amici. Ora vengono a trovarmi e mi piace vedere che nessuno di loro ha cambiato approccio nei miei confronti. Io sono il Lorenzo di sempre anche se con una diversa mobilità del corpo - ha aggiunto il portacolori della Ghislanzoni GAL -. È un grande mix di tristezza, rabbia, all’inizio c’era anche del rimorso. Miliardi di dubbi e domande. C’è la paura. Nella mente ho immagini di me, visioni del passato, visioni che vanno anche in là nel mio futuro…Mi chiedo in cosa ho sbagliato, perché è andata male. Interrogativi troppo grandi, una risposta non l’avrò mai. Tante volte il pensiero va alla mia famiglia, a come il mio incidente abbia cambiato inevitabilmente anche la loro vita. Ha presente la sensazione di quando si sta male per qualcuno? Io ce l’ho, non lo nascondo. Sono sempre stato un sognatore con grandissime ambizioni, non solo come atleta. Adesso mi concentro sul vivere giorno per giorno, proprio per non sobbarcarmi di troppe cose. Però non mi sento a corto di sogni, devo solo trovarli".