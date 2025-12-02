Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy
Altri sport
GINNASTICA ARTISTICA

Lorenzo Bonicelli guarda al futuro dopo l'incidente agli anelli: "Mi chiedo in cosa ho sbagliato, ma resto un atleta e guardo alle Paralimpiadi"

Il 23enne di Lecco ha parlato della lunga riabilitazione dopo l'incidente alle Universiadi Estive che lo ha paralizzato: "Ho provato il tiro a segno con la carabina e mi gasa tantissimo"

di Redazione
02 Dic 2025 - 11:19

La vita di Lorenzo Bonicelli è cambiata improvvisamente il 23 luglio 2025 quando, affrontando un esercizio agli anelli nelle qualificazioni delle Universiadi Estive, è rimasto vittima di un gravissimo incidente. L'esito è stato fra i più infausti: trauma distorsivo cervicale con sublussazione della quinta vertebra e un lungo percorso di riabilitazione che ancora oggi fa sentire i suoi effetti come raccontato dall'Unità Spinale Unipolare dell’Ospedale Niguarda di Milano.

"Sono rimasto un atleta, è la mia indole, dico ai terapisti: fatemi lavorare, non tenetemi in gabbia. Il risultato è che mi hanno riempito il programma giornaliero, la sera torno in camera distrutto. Il primo obiettivo è cercare di mantenere l’equilibrio da seduto. Sembra semplice ma per soggetti come me, con un po’ di muscoli che funzionano e altri no, è più complicato - ha raccontato Bonicelli in un'intervista al Corriere della Sera -. L’equilibrio è essenziale, senza avere bisogno di uno schienale che mi tenga su. Adesso sono sulla carrozzina elettronica perché purtroppo al mio percorso clinico si sono aggiunte le lesioni da decubito. Le piaghe fanno molto male, mi hanno spiegato che è una cosa fisiologica nella mia condizione".

Leggi anche

Bonicelli pubblica prima foto dopo il grave infortunio: "Insieme a voi"

Una lotta decisamente più complicata di qualsiasi gara che il 23enne lecchese che dovrà abituarsi all'impossibilità di camminare, ma soprattutto all'attenzione rivolta nei suoi confronti da parte della famiglia. Una situazione decisamente complicata da accettare come sottolineato dallo stesso Bonicelli: "All’inizio non volevo vedere nessuno al di fuori dei genitori, delle sorelle e della mia fidanzata Lisa. Ero categorico, zero visite, preferivo isolarmi. Poi ho capito che avevo bisogno di vedere i miei amici. Ora vengono a trovarmi e mi piace vedere che nessuno di loro ha cambiato approccio nei miei confronti. Io sono il Lorenzo di sempre anche se con una diversa mobilità del corpo - ha aggiunto il portacolori della Ghislanzoni GAL -. È un grande mix di tristezza, rabbia, all’inizio c’era anche del rimorso. Miliardi di dubbi e domande. C’è la paura. Nella mente ho immagini di me, visioni del passato, visioni che vanno anche in là nel mio futuro…Mi chiedo in cosa ho sbagliato, perché è andata male. Interrogativi troppo grandi, una risposta non l’avrò mai. Tante volte il pensiero va alla mia famiglia, a come il mio incidente abbia cambiato inevitabilmente anche la loro vita. Ha presente la sensazione di quando si sta male per qualcuno? Io ce l’ho, non lo nascondo. Sono sempre stato un sognatore con grandissime ambizioni, non solo come atleta. Adesso mi concentro sul vivere giorno per giorno, proprio per non sobbarcarmi di troppe cose. Però non mi sento a corto di sogni, devo solo trovarli".

Bonicelli guarda però avanti e punta a una nuova carriera nello sport paralimpico, magari in altre discipline, ma sempre con l'obiettivo di partecipare alla rassegna a cinque cerchi: "Ho iniziato un programma di introduzione allo sport paralimpico, ho provato il tiro a segno con la carabina e mi gasa tantissimo. Mi è venuta l’acquolina in bocca di volerne sperimentare altri. A gennaio verrà inaugurata la piscina nuova, non vedo l’ora. Un giorno proverò anche l’handbike visto che mi vanno le braccia". 

bonicelli
ginnastica

Ultimi video

01:52
DICH BRIGNONE ALLA RIPRESA 27/11 DICH

Brignone: "Per me un punto di partenza"

00:58
DICH VOLANDRI SU PIETRANGELI 1/12 DICH

Volandri: "Pietrangeli"un esempio, il primo a insegnarci a vincer"

02:46
DICH GIORGIO MENESCHINCHERI SU PIETRANGELI 1/12 DICH

Meneschincheri: "Pietrangeli ci ha lasciato con il sorriso, un vero gentiluomo"

03:33
DICH BINAGHI SU PIETRANGELI PER SITO 1/12 DICH

Binaghi: "Pietrangeli è stato per decenni il tennis italiano nel mondo"

01:28
Vero Volley per le donne

Vero Volley per le donne

01:45
Perugia non ha rivali

Perugia non ha rivali

02:03
Addio a Pietrangeli

Addio a Pietrangeli

01:28
Da Bertolucci a Nadal

Da Bertolucci a Nadal

01:38
"Sinner è gajardo"

"Sinner è gajardo"

00:52
DICH BERTOLUCCI SU PIETRANGELI DICH

Bertolucci: "Pietrangeli, il primo grande nostro eroe tennistico"

04:32
DICH FIGLIO FILIPPO PIETRANGELI 1/12 DICH

Filippo Pietrangeli: "Molto commosso: un onore essere suo figlio"

01:39
SRV RICORDO PIETRANGELI OK

Leggenda Pietrangeli, un'ironia sferzante: "Se piove al mio funerale, rimandiamo"

Davide De Zan
01:03
Sci, vince Brennsteiner

Sci, vince Brennsteiner

00:35
MCH GIOCATORI MANGIANO IL TACCHINO MCH

Il terzo tempo dell'Nfl è a base di... tacchino

01:05
NFL THANKSGIVINGS MCH

I Cincinnati Bengals piegano i Baltimore Ravens nella giornata del Thanksgiving Day

01:52
DICH BRIGNONE ALLA RIPRESA 27/11 DICH

Brignone: "Per me un punto di partenza"

I più visti di Altri Sport

SRV RICORDO PIETRANGELI OK

Leggenda Pietrangeli, un'ironia sferzante: "Se piove al mio funerale, rimandiamo"

Giro d'Italia al via

Giro d'Italia al via

DICH BERTOLUCCI SU PIETRANGELI DICH

Bertolucci: "Pietrangeli, il primo grande nostro eroe tennistico"

DICH BINAGHI SU PIETRANGELI PER SITO 1/12 DICH

Binaghi: "Pietrangeli è stato per decenni il tennis italiano nel mondo"

Conor McGregor si è disintossicato: "Ho visto la mia morte. Gesù mi ha salvato, sono guarito"

Finals EA7 World Legends Padel Tour: Toni e Ceccarelli campioni del mondo

Notizie del giorno
Vedi tutti
12:24
Campello-Morata: è di nuovo crisi? Niente più foto insieme sui social
12:17
Calci, pugni e insulti razzisti: Boga sconvolto dopo l'aggressione, non vuole più giocare nel Nizza
12:14
Sinner rimane in silenzio dopo la morte di Pietrangeli: possibile cordoglio in privato
12:08
Coni: a Bolis dell'ICS la stella d'argento al merito sportivo
12:06
Anche Vlahovic firma il taxi dei campioni della Juventus