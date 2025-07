Bonicelli, la fidanzata: "Quello che è successo gli cambierà completamente la vita"

Dopo il gravissimo incidente durante un esercizio agli anelli alle Universiadi e il delicato intervento alle vertebre a cui è stato sottoposto, Lorenzo Bonicelli è ancora sotto stretta osservazione in ospedale. E gli ultimi aggiornamenti sulle sue condizioni arrivano dalla fidanzata Lisa Rigamonti. "Parto con il ringraziare tutti per l'affetto dimostrato in questi giorni difficili nei confronti di Lorenzo e della sua famiglia - scrive la ragazza sul suo profilo Instagram -. Siamo tutti qui con lui a trasmettergli il vostro amore. Ogni parola, ogni pensiero, ci e gli dà forza". "Quello che è successo è una cosa molto complicata che gli cambierà completamente la vita - si legge ancora nel messaggio -. Ora la situazione è stazionaria, ma bisogna aspettare per avere certezze sul domani".