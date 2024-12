Ex lottatore UFC si frattura il pene in allenamento: "Aiutatemi, ho moglie e figlia"

I dottori gli hanno dato la brutta notizia e ora Mendonca dovrà trovare modi alternativi per guadagnare un po' di soldi mentre tenta di fare il suo ritorno in UFC. "Il dottore mi ha detto di evitare di allenarmi e di insegnare per due mesi, - ha aggiunto - Devo stare a casa e non fare niente. Non posso né insegnare e nemmeno allenare, quindi sto mettendo all'asta i miei cimeli per avere un po' di soldi. Ho una figlia piccola e ho portato la mia famiglia con me a San Paolo per iniziare ad allenarmi".