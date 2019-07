Europei surf, Claire Bevilacqua in finale

Il surf tricolore continua a stupire il mondo. Agli Europei di surf in corso nella splendida spiaggia di Santa Cruz in Portogallo è la nazionale femminile a portare in alto la nostra bandiera. L'azzurra Claire Bevilacqua vola in finale dopo un incredibile percorso che la ha vista battere le più grandi interpreti continentali della disciplina, come la spagnola Ochoa e la portoghese Veselko. L'azzurra sarà quindi in acqua per la finale con la possibilità di salire sul gradino più alto del podio, ma dovrà guardarsi dagli attacchi della pericolosissima tedesca Presti.