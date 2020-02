Dramma Viceconte: Simona come Maura, si toglie la vita un anno dopo

LA TRAGEDIA

Prima Maura, campionessa italiana di Maratona, un anno fa, il 10 febbraio 2019. All'improvviso, senza spiegazioni, stretta nella corda che aveva deciso di appendere a un albero. Impiccata, a 51 anni. E adesso Simona, 45 anni, la sorella minore. Anche lei senza lasciare nemmeno un biglietto. Anche lei senza un apparente motivo. Anche lei impiccata, questa volta alla ringhiera della casa di Teramo dove si era trasferita. La famiglia Viceconte vive un altro dramma e deve fare i conti con un'altra perdita avvolta nel mistero. Stessa scelta, il suicidio, stessa modalità. Stesse domande senza risposta: perché?

Dentro, dentro questa storia così straziante, il filo lungo che lega due sorelle nello sconforto prima e nella tragedia poi. Nello stretto tempo di un anno appena, che non è nemmeno il tempo per cercare ragioni o elaborare un lutto. Simona come Maura. Entrambe hanno pianificato tutto e portato a termine il loro intento suicida senza ripensamenti. Maura venne trovata morta nella sua abitazione a Chiusa San Michele. Uscì dopo pranzo per gettare la spazzatura, per compiere il più normale dei gesti, e si impiccò a un albero del giardino. Simona, a Teramo per seguire il marito bancario, ha scelto invece la ringhiera della sua nuova casa. Un dramma dopo l'altro, un anno dopo. Senza ragioni.