Dorothea Wierer in esclusiva: "Oro? Sodisfatta, ma non è stato un finale felice"

Ospite (da casa) degli studi di Sportmediaset, la campionessa del mondo di biathlon, Dorothea Wierer, ha commentato il rinvio delle Olimpiadi di Tokyo e il suo successo in coppa del mondo: "Capisco chi è deluso, ma lo sport in questo momento secondo piano ha detto l'azzurra - Quello che vivono soprattutto Milano e Bergamo è terribile. Trattati come cavie? Ovviamente ero arrabbiata con la federazione di biathlon, dovevamo gareggiare, non avevamo scelta, ma io non l'ho condivisa. Eravamo solo noi italiani che vivevamo il momento difficile, poi ci sono arrivati tutti. L'oro? È stata una stagione molto intensa, sono molto felice di essere riuscita a riconfermarmi, però anche se ero soddisfatta non è stato un finale felice. Rimarrà sempre un ricordo un po' così. Un messaggio? Dobbiamo stringere i denti e rispettare le regole. Quando tutto sarà finito saremo tutti più felici".