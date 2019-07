Diletta Leotta e Scardina, solo un fuoco di paglia? “Estate spensierata"

FRENATA

Sui giornali di gossip sono già stati come definiti la nuova coppia dell'estate, ma Diletta Leotta e Daniele Scardina frenano. Sia la presentatrice sia il pugile hanno cercato di smorzare i toni romantici del loro flirt e dopo la vacanza di fuoco trascorsa a Ibiza hanno fatto entrambi un passo indietro. "Sono single, Diletta per me è un'amica speciale" aveva dichiarato il pugile alla Gazzetta dello Sport e della stessa idea sembra essere anche la bella Diletta. Diletta show tra allenamenti e balli sfrenati

“In questo momento il mio unico vero amore è il lavoro. È lui a occupare ogni mio pensiero e sentimento. Mi aspetta un anno pieno di impegni e tutte le mie attenzioni in questo periodo sono indirizzate unicamente ai progetti che riguardano la mia sfera professionale. Per tutto il resto c’è tempo. Sto trascorrendo un’estate spensierata in attesa di tornare sui campi di calcio” ha dichiarato ai microfoni di Oggi.